BNR ar putea majora iar dobînda de politică monetară din cauza presiunilor inflaţioniste

Rata anuală a inflaţiei, de 7,26% în luna ianuarie, maximul ultimului an şi jumătate, a depăşit estimările pieţei şi arată că presiunile inflaţioniste se menţin la un nivel ridicat, ceea ce poate determina BNR să majoreze, din nou, dobînda de politică monetară, consideră analiştii. “Inflaţia este peste aşteptările pieţei. Mă aşteptam la creşterea serviciilor generată de deprecierea leului. Şi la alimente era de aşteptat o majorare a preţurilor. Pînă la noua producţie agricolă nu sînt şanse să vedem reduceri de preţuri la alimente. Şanse pentru o inflaţie mică în următoarea perioadă nu sînt“, a declarat economistul şef al Raiffeisen Bank, Ionuţ Dumitru. Mai multe sondaje efectuate în ultima perioadă au arătat că cea mai mare parte a analiştilor anticipa o rată anuală a inflaţiei de 7,1%. În opinia lui Florin Cîţu, director pieţe financiare al ING Bank, nivelul inflaţiei peste aşteptări, alături de creşterea inflaţiei CORE, reprezintă semnale clare de menţinere a presiunilor inflaţioniste. “Inflaţia este deja mare. Avem cîteva luni de inflaţie, iar presiunile inflaţioniste se menţin. Pe de altă parte, politica monetară nu putea lucra aşa de repede“, a spus Cîţu, arătînd că dobînzile reale sînt mici pentru o economie emergentă, ceea ce arată că politica monetară este încă relaxată. Economistul şef al BCR, Lucian Anghel, atrage atenţia că cifrele prezentate ieri de INS arată că evoluţia cursurilor are o influenţă semnficativă asupra inflaţiei. “România este mai senzitivă la depreciere ca la apreciere, iar deprecierea monedei naţionale are un impact mai mare decît aprecierea“, a spus Anghel. Potrivit viceguvernatorului BNR, Cristian Popa, inflaţia va atinge cel mai înalt nivel din acest an în luna martie, respectiv o rată de 8,3%. Săptămîna trecută, banca centrală a majorat, cumulat, dobînda de politică monetară cu două puncte procentuale, la 9%.