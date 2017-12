Boc 4, Guvernul cu blocaj cerebral

Senatorul social democrat de Constanţa Alexandru Mazăre şi viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău s-au aflat, ieri seară, faţă în faţă cu câteva sute de locuitori ai cartierului CET, împreună cu care au analizat măsurile luate de Guvernul Boc. Parlamentarul social democrat le-a spus cetăţenilor că el şi colegii săi din PSD şi-au făcut datoria şi au votat moţiunea de cenzură care ar fi dus la anularea măsurilor Guvernului Boc de micşorare a salariilor şi pensiilor. Alexandru Mazăre a spus că, din păcate, demersul lor nu a fost înţeles şi de alţi parlamentari de Constanţa, care au votat pentru tăierea pensiilor şi salariilor, printre aceştia numărându-se aleşii PDL, UDTR şi UDTTM. Alexandru Mazăre a spus că dacă parlamentarii PDL au avut „sarcină de partid” să voteze împotriva moţiunii, nu a înţeles de ce parlamentarii minorităţilor au acceptat ca pensiile şi salariile să fie tăiate. „Ştiţi care este preţul trădării? 100.000 de euro. Atât costă trădarea unui ales din Parlament. Dacă vedeţi un parlamentar că trece din opoziţie la putere, să ştiţi că preţul este de 100.000 de euro”, le-a spus Alexandru Mazăre cetăţenilor. Senatorul i-a mai informat pe cetăţeni că PSD, susţinut de PNL, a depus o nouă moţiune de cenzură şi a făcut o sesizare la Curtea Constituţională Română pentru ca legea privind tăierea salariilor să fie. „Guvernul nu are cum să intervină într-un contract între două părţi. Salariile bugetarilor sunt drepturi câştigate în urma muncii prestate”, a adăugat Alexandru Mazăre. El şi-a continuat declaraţia spunând că creşterea TVA-ului la 24% va avea efecte economice grave în bugetele famiiilor. „Boc are idei puţine şi fixe: taie, taie şi iar taie. El nu înţelege că pentru a face rost de bani trebuie să stimulezi economia, nu să menţii o cotă unică şi să tai tot. Noi, cei de la PSD, am propus impozitare progresivă. Cei săraci plătesc puţin, iar cei bogaţi mai mult”, a adăugat Alexandru Mazăre. La rândul său, viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău a spus că Guvernul Boc a adus administraţiile locale la un pas de dezastru. Făgădău a spus că au fost tăiate salarii, venituri la bugetul local, inclusiv subvenţiile la căldură. Viceprimarul Constanţei a precizat că administraţia locală va încerca să nu-i lase pe constănţeni la greu. Municipalitatea va încerca acordarea unor subvenţii graduale la energia termică, în funcţie de venitul fiecăruia, pentru a acoperi tunurile date de guvernanţi în buzunarele românilor. „Într-o primă fază, creşterea TVA a însemnat şi majorarea gigacaloriei, care s-ar putea mări enorm de mult prin tăierea subvenţiei. Îi vor aştepta vremuri dificile pe constănţeni, dar încercăm să nu-i lăsăm la greu”, a spus Făgădău, care a adăugat că, prin măsurile Guvernului Boc, bugetul Constanţei s-a redus cu aprox. 120 de miliarde de lei vechi.