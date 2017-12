Bolnavi de cancer în pragul disperării! Plâng nu doar din cauza suferinței!

În loc să își ducă suferința în liniște, bolnavii de cancer din România au fost și sunt puși la grele încercări. Boala, care nu alege, presupune un tratament ”ca la carte”, în funcție de cât de avansată este, în funcție de tipul de neoplasm. Medicamentele recomandate de către medici dau speranță mare bolnavilor, care ar da orice pentru asta. Multe dintre ele au efectul scontat pentru o perioadă, chiar dacă reacțiile adverse pentru organism sunt extrem de agresive. Bolnavul însă știe că nu are alternativă, așa că este dispus la o luptă dură. Are momente când cedează în fața reacțiilor cumplite, dar la fel de repede se ridică. Medicii sunt cei care îi încurajează, le explică importanța tratamentelor. Dar ce explicații să le dea celor care ajung la farmacii și constată că tratamentul indicat nu este disponibil? De câteva zile s-a produs o mare panică în rândul pacientelor cu cancer la sân. A dispărut de pe piața românească, se pare, medicamentul tamoxifen. ”Ce va face soția mea? Trebuie să îl ia cel puțin 5 ani de aici înainte, așa i-a spus medicul. A trecut doar un an. Am aflat de la o farmacie că s-ar găsi la Varna sau la Chișinău. Cum este posibil așa ceva? Cum să mergem până acolo? Ce se întâmplă în această țară?”, i-a întrebat bărbatul constănțean, plângând, pe cei responsabili. Trăiește cu speranța ca acest medicament să aibă un înlocuitor sau să se rezolve cât mai urgent criza respectivului produs.