Bolnavii noştri de cancer vor muri în chinuri! Autorităţile i-au condamnat!

08:54:30 / 21 Septembrie 2017

unde am fost si unde ne-au adus

Iar e o mare porcarie in care institutii ale statului sint bagate pina in git. Din nou ,probabil, exista presiune din privat, spagi,amenintari,etc, pentru a se pune mina pe o asemenea actvitate. Sa raspunda cei care nu s-au ocupat din timp pentru rezolvarea acestei probleme. Si incompetenti si spagagii. Vad ca nu le este teama de DNA. In continuare, ramin la parerea ca nimic nu se imbunatateste in Constanta, din contra, si lucrurile care erau bune, sint lasate de izbeliste. O administratie total deoasita de probleme, fara profesionisti, birocratica si rau intentionata. Poate faceau ceva fata prin anii 50.Uitati-va la CAZINO. Un monument al neputintei, al inculturii ,al lipsei iubire pentru orasul Constanta. Cindva eram considerati al doilea oras al tarii. Acum, nu industrie, nu cultura , nu sport,nimic, niste circiumi amarite cu mincare stricata.Nu ai o sala de teatru, osala de sport. Antichitatile lasate in paragina. Se dovedeste lipsa de cultura, de potenta intelectuala, de dragoste pentru oras. Chiar sa te gindesti numai la parandarat.De fapt asta e nivelul de intelegere.