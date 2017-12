Breivik a făcut operaţie estetică pentru a arăta... mai arian

Noi declaraţii despre extremistul de dreapta Anders Behring Breivik, acuzat de uciderea a 77 de persoane, vara trecută, în Norvegia, ies la iveală în timpul procesului. Acesta i-a spus unui prieten că vrea să fie ca David Beckham, iar un fost prieten a depus mărturie că unii credeau că a devenit gay. Trei foşti prieteni ai extremistului au declarat într-o şedinţă a procesului că acesta se considera metrosexual şi se machia. Aceştia au dezvăluit că Breivik s-a supus unei intervenţii chirurgicale plastice la nas, pentru a arăta ”mai arian” şi că ei făceau speculaţii în legătură cu sexualitatea sa.

Anders Behring Breivik susţine că s-a operat la nas în urma unei bătăi cu membrii unei grupări musulmane. Însă foştii lui prieteni nu îşi amintesc un asemenea incident. ”Îmi amintesc că Anders voia să mai reducă din mărimea nasului său, din vanitate. A fost o intervenţie cosmetică. Îmi amintesc că era foarte concentrat asupra felului în care arăta. Nu a încercat să ascundă acest lucru. Spunea că are un nas de arab”, a declarat unul dintre martori. Doi dintre foştii prieteni ai extremistului, care au depus mărturie ieri, în faţa tribubnalului din Oslo, au declarat că au încercat să îl determine să se mute din casa mamei sale. El s-a mutat acolo în 2006, spunând că vrea să joace un an întreg jocul online World of Warcraft. În total, patru dintre foştii prieteni apropiaţi ai lui Breivik sunt audiaţi în cadrul procesului, după trei săptămâni de audieri ale supravieţuitorilor atacului de pe Insula Utoya.

Săptămâna trecută, instanţa a aflat că în momentul arestării, Breivik le-a cerut poliţiştilor un plasture, pentru că se tăiase la un deget. ”I-am spus: Nu primeşti niciun plasture de la mine. Uită-te în jur - peste tot zac oameni morţi şi răniţi”, a declarat comisarul Havard Gaasbakk în faţa instanţei. Un alt poliţist a spus că ulterior Breivik a pozat ca un culturist, după ce a fost dezbrăcat de uniforma falsă de poliţist pe care a purtat-o pentru a obţine aces pe insulă.