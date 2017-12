Bucharest Forum a ajuns la cea de-a VI-a ediţie!

Oficiali de rang înalt, importanți reprezentanți ai mediului de afaceri și experți la nivel mondial se reunesc pentru a șasea oară la București în cadrul conferinței Bucharest Forum 2017, cel mai amplu eveniment public internațional pe tematică geopolitică și geoeconomică găzduit anual de România, ce va avea loc în București, între 4-6 octombrie. Tema centrală a ediției din acest an este Centrul și Periferia - Înlăturând Diviziunea, iar discuția se va concentra asupra implicațiilor politice, economice și societale punând în valoare potențialul strategic al României în calitate de poartă între Est și Vest. Bucharest Forum 2017 este organizat de Institutul Aspen România și biroul din București al German Marshall Fund of the US, cu sprijinul Guvernului României, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Cercului Militar Național, Comisiei Europene, Băncii Naționale a României și Primăriei Sectorului 5.

Anul acesta, Bucharest Forum se bucură de participarea a 300 de participanți și peste 50 de speakeri din Europa, America, regiunea Mării Negre, regiunea Caucaz și Asia, printre care se regăsesc și jurnaliști de la CNN, „The Economist“, Fox Business Network, The Atlantic și Emerging Europe. Printre speakerii conferinței se numără Samuel Burke, corespondent pentru business și tehnologie, CNN; Liz Claman, eealizator, Fox Business Network; Steve Clemons, Washington editor at large, The Atlantic & editor, Atlantic Live; Andrew Wrobel, Head of Editorial, Emerging Europe; Harlan Ullman, Senior Adviser, Atlantic Council; Tim Judah, corespondent pentru zona Balcanilor, „The Economist“; Teodor Meleșcanu, ministru, Ministerul Afacerilor Externe; gen. Nicolae Ciucă, șeful Statului Major General, Ministerul Apărării Naționale; H.E. Hans Klemm, ambasador SUA în România; Wayne J. Bush, asistent al secretarului general pentru Management Executiv, NATO; Angela Cristea, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România; Pavel Felgenhauer, analist, „Novaya Gazeta“; Ilan Laufer, ministru, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat; Andreea Păstîrnac, ministru, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni; Yosuke Kawakami, membru Consiliul Director, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD); Lilyana Pavlova, ministrul Președinției Bulgare la Consiliul Uniunii Europene; Nicolas Tenzer, președinte, Center for Studies and Research on Political Decision; Leonardo Badea, președinte, Autoritatea de Supraveghere Financiară; Victor Negrescu, ministru delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul pentru Afaceri Externe; Ali Aslan, prezentator și jurnalist, Deutsche Welle TV; Franz Fischler, președinte, Forumul European Alpbach; Aleksandar Andrija Pejović, ministru, Ministerul Afacerilor Europene, Muntenegru; H.E. István Íjgyártó, secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului, Ungaria; Cristiana Pașca Palmer, secretar general al Convenției Organizației Națiunilor Unite (ONU) privind Diversitatea Biologică; Mustafa Aydin, rector, Universitatea Kadir Has; Mihnea Costoiu, rector, Universitatea Politehnică din București; Gabriel Vlase, vicepreședinte, Camera Deputaților; Decebal Făgădău, primar, municipiul Constanța; Tyson Barker, director de programe, Program Digital, Institutul Aspen Germania.

Acestora li se vor alătura importanți reprezentanți ai mediului de afaceri, precum: Bogdan Balaci, director general Philips Lighting pentru sud-estul Europei; Maria Cristina Matei, director Operațiuni, ING România; Eric Stab, președinte & CEO, Engie România; Valeriu Binig, Partener, EY Romania; Constantin Damov, co-fondator, Green Group; Cristian Pîrvulescu, CEO și partener fondator, ENEVO Group & Aspen Fellow; Alessio Menegazzo, director pentru Sustenabilitate și Afaceri Instituționale, Enel România.

În actualul context internațional, în care politicile naționale de ambele părți ale Atlanticului sunt conduse de noi agende și discursuri, afectând tendințele economice la nivel național, regional și internațional, Bucharest Forum 2017 oferă oportunitatea unică de a accesa conversații la nivel înalt și de a lua parte la dezbaterea din jurul lor.

Parteneri instituționali:Guvernul României, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Cercul Militar Național, Comisia Europeană, Banca Națională a României, Primăria Sectorului 5.

Pentru detalii suplimentare despre eveniment și lista completă a speakerilor, consultați agenda:http://bucharestforum.ro/events/newsilkroad/bucharest-forum-2017.

Participarea presei la eveniment se face doar pe bază de acreditare la adresapress@aspeninstitute.ro, până miercuri, 4 octombrie, ora 18,00. Evenimentul include un mix de sesiuni publice și sesiuni închise presei.

Locația Bucharest Forum 2017 este Cercul Militar Național (intrarea se face din strada Constantin Mille).