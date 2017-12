Bugetarii, în grevă generală

Peste jumătate din angajaţii sistemului public din România au participat, ieri, la greva generală organizată de Alianţa Bugetarilor, paralizînd activitatea din instituţiile publice. Aceasta este cea mai amplă manifestare de acest fel din ultimii 20 de ani, fiind pentru prima dată cînd federaţiile sindicale din sectorul bugetar (cu mici excepţii) au acţionat împreună. Şi în judeţul Constanţa, la fel ca în restul ţării, majoritatea cadrelor didactice şi a cadrelor sanitare au fost în grevă generală, ca şi mare parte din angajaţii din administraţie, excepţie făcînd cîteva primării din judeţ, unde activitatea s-a desfăşurat normal. Potrivit liderului Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţămîntul Preuniversitar (SLSIP) Constanţa, prof. Ioana Purcărea, 89% din membrii sindicatului au participat la protest. „În judeţul Constanţa, SLSIP are 7.600 de membri, 6.764 dintre aceştia participînd la greva generală de astăzi (ieri - n.r.). La Hîrşova şi Băneasa, toate şcolile au fost închise”, a declarat Ioana Purcărea. Ea a precizat că, în două unităţi de învăţămînt din municipiul Constanţa, mai exact Şcoala Generală nr. 18 şi Şcoala Generală „Ion Luca Caragiale”, nu a participat la grevă niciun cadru didactic.

Poliţiştii au purtat banderole albe

Şi în unităţile medicale din judeţ a fost grevă, doar o treime dintre medici şi asistenţii medicali asigurînd urgenţele. În timpul protestului, Ambulanţa şi Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au lucrat în program normal. „La nivelul Sindicatului Sed Lex, au participat la greva generală 1.500 de membri. Printre puţinii funcţionari publici care nu au participat la greva generală se numără cei de la Casa Judeţeană de Penşii şi cei de la Garda Financiară, care sînt afiliaţi unui alt sindicat şi au alt calendar de proteste”, a declarat liderul Filialei Constanţa a Sed Lex, Claudiu Anghel. La Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa, 30% dintre salariaţi au muncit. „Am discutat cu liderii sindicali şi le-am explicat că, fiind o instituţie publică şi avînd multe persoane care vin din teritoriu, nu ne putem închide activitatea complet. Prin urmare, unul dintre cele cinci ghişee a fost deschis, la fel ca şi casieria şi serviciul eliberări cărţi de muncă”, a declarat directorul coordonator al ITM, Florian Constantin. Pentru că legea le interzice să declanşeze greve, poliţiştii constănţeni şi-au desfăşurat activitatea în mod normal. Ei au purtat, în semn de solidaritate cu ceilalţi bugetari, banderole albe la braţ.

Ghişeele Fiscului, închise toată ziua

Greva generală a bugetarilor a închis şi ghişeele Administraţiei Finanţelor Publice (AFP) Constanţa, dar şi ale Trezoreriei municipiului Constanţa. Oamenii de afaceri constănţeni care au avut nevoie de anumite acte de la AFP Constanţa au plecat, în mare parte, dezamăgiţi. „Aveam nevoie de o adeverinţă de la Fisc şi am aflat că funcţionarii sînt în grevă. Am noroc că nu îmi trebuie urgent documentul. Am să mai fac şi mîine un drum”, a declarat un cetăţean întors de la ghişeu. Acelaşi lucru s-a întîmplat şi la Trezoreria municipiului Constanţa, unde ghişeele au fost închise între orele 8.00 şi 16.30. Potrivit trezorierului şef al Direcţiei de Trezorerie Constanţa, Laurenţiu Mateizer, activitatea cu publicul a fost sistată, astfel că nu s-a mai încasat nimic la bughetul statului. „Am avut o zi liniştită, fără contribuabili cu urgenţe. Majoritatea oamenilor se pare că au fost informaţi şi şi-au luat măsuri de precauţie”, a declarat Laurenţiu Mateizer. Greva generală de ieri din sistemul Fiscului constănţean a adus pierderi de circa 5 milioane de lei prin neîncasarea contribuţiilor fireşti la bugetul statului. „Zilnic, pe toate bugetele, Trezoreria Constanţa încasează 3-5 milioane lei. Întrucît greva nu se derulează pe o perioadă mare de timp, banii vor fi recuperaţi în zilele următoare”, a mai spus trezorierul şef.

Sindicaliştii din administraţia publică locală au pichetat sediul Prefecturii

Aproximativ 250 de sindicalişti din administraţia publică locală au pichetat ieri, timp de două ore, sediul Prefecturii Constanţa, solicitînd Guvernului renegocierea legii unice de salarizare. Liderul Cartel Alfa Constanţa, Ion Caraignat, a declarat că la acţiune au participat reprezentanţi ai 67 de primării din cele 70 din judeţul Constanţa. „Ei solicită renegocierea salarizării unitare din sistemul bugetar şi nu doresc aplicarea hotărîrii de Guvern prin care se acordă 10 zile de concediu fără plată. Zece zile fără plată înseamnă salariu de 50% pe lună şi avînd în vedere că vin sărbătorile şi salariile nu au mai crescut în sistem din 2008, efectula va fi dezastruos”, a declarat Ion Caraignat. Liderul Cartel Alfa a spus că, dacă cererile sindicaliştilor nu vor fi luate în considerare, atunci, în 23 octombrie, va fi declanşată o grevă de avertisment, iar pe 28 octombrie este programată o grevă generală pe termen nelimitat.

Angajaţii sistemului sanitar îşi vor continua protestele

Prim-vicepreşedintele Sanitas, Adrian Bîrea, a declarat că protestele angajaţilor din sănătate vor continua, pentru că, de la 1 ianuarie 2010, nu vor mai fi plătite dublu orele lucrate sîmbăta şi duminica: „În sănătate, de la începutul anului şi pînă acum, există peste 24.000 de posturi libere, iar aplicarea măsurii de zece zile de concediu forţat ar pune în pericol siguranţa sistemului sanitar. Probabil că acţiunile de protest vor continua, vor exista mişcări de protest împreună sau fiecare în parte. Oricum pot spune că protestele în sănătate vor continua pentru că de la 1 ianuarie nu se vor mai plăti dublu zilele lucrate în weekend\", a spus Bîrea.

„Dialogul pe care îl deschidem trebuie să ţină cont de situaţia economică”

Ministrul interimar al Muncii, Gheorghe Pogea, a declarat, ieri, în deschiderea discuţiilor cu reprezentanţii Alianţei Bugetarilor că, pentru rezolvarea problemelor trebuie abordată calea dialogului real, iar acest dialog trebuie să ţină cont de situaţia economică actuală. Gheorghe Pogea le-a cerut sindicaliştilor ca în discuţiile pe care le vor avea să ia în calcul situaţia economică în contextul crizei, să ţină cont de dinamica din sectorul bugetar (salarii, sporuri, numărul de personal, capacitatea administrativă), dar şi să aibă în vedere perspectiva economiei româneşti. „Totodată, va trebui să ţinem cont şi de problematica sectorului privat, care asigură 70% din dezvoltarea economică. Va trebui ca în măsurile de reformă pe care le luăm să ţinem cont şi de sectorul privat\", a afirmat ministrul interimar al Muncii. De asemenea, demnitarul a făcut apel la sindicalişti ca negocierile să fie încheiate pînă la alegerile din noiembrie, pentru ca protestul să nu capete conotaţii politice.

Proteste mai dure

La rîndul său, premierul Emil Boc, prezent la discuţiile dintre sindicalişti şi ministrul Muncii, a declarat: „Încercăm să păstrăm plata prestaţiilor sociale, a pensiilor şi salariilor. Dacă nu vom ţine cont de contextul economic, putem pune în pericol plata acestor drepturi. Aşa cum este construit bugetul nu avem probleme cu plata pensiilor, salariilor şi a indemnizaţiilor sociale nici în 2009, nici în 2010\", a spus Emil Boc. Cu alte cuvinte, fie sindicaliştii renunţă la revendicări acceptînd grila de salarizare şi cele zece zile de concediu fără plată, fie bugetul nu va mai fi de ajuns pentru plata salariilor, pensiilor şi indemnizaţiilor sociale. De altfel, premierul i-a asigurat pe liderii sindicaliştilor că noua lege a salarizării unice nu prevede reducerea salariilor, ci chiar creşterea acestora, încurajînd nou-veniţii din sistemul de învăţămînt şi cel sanitar. El a precizat că sindicaliştii nu au niciun temei legal pentru declanşarea grevei şi i-a invitat pe liderii acestora să citească legea.

La sfîrşitul zilei, în urma bilanţului făcut de liderii federaţiilor sindicale, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI), Aurel Cornea, a declarat că nu au fost înregistrate incidente în timpul grevei de ieri, însă au fost cazuri cînd unii salariaţi au fost ameninţaţi pentru a renunţa la proteste. El a exemplificat prin faptul că preşedintele Casei Naţionale de Pensii, Doina Pârcălabu, a trimis o solicitare administraţiei prin care a cerut monitorizarea cu atenţie a activităţii desfăşurate de salariaţi şi îndeplinirea obiectivelor care revin pentru asigurarea programului de lucru cu publicul. Liderul FSLI a mai spus că următoarele acţiuni de protest ale Alianţei Bugetarilor vor fi stabilite după ce Curtea Constituţională va da un răspuns cu privire la constituţionalitatea pachetului de legi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament în 15 septembrie. Sindicaliştii au anunţat că, în cazul în care revendicările nu le sînt soluţionate, se va ajunge pînă la declanşarea grevei generale pe termen nedeterminat, în întregul sector bugetar.

Anca-Adina JITARU, Dana ANTOHE