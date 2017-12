Bugetul Mangaliei, adoptat după lungi dispute

Mangalia are, în sfârșit, buget. Consilierii social democrați au aprobat bugetul de venituri și cheltuieli din acest an, dar nu în forma propusă de primarul Cristian Radu. În ședința de luni seara a Consiliului Local, pesediștii și-au impus punctul de vedere, redirecționând mai multe sume pentru proiecte pe care le consideră stringente. În primă fază, consilierii PSD au redus sumele de bani propuse de primar pentru continuarea lucrărilor la proiectele cu finanțare europeană. „Cristian Radu ne-a propus să continuăm proiectele în forma actuală, dar noi am considerat că lucrările sunt mult prea costisitoare. Drept urmare, am solicitat modificarea proiectelor, astfel încât să se renunțe la o serie de lucrări, care ar fi înghițit mulți bani. Pentru finalizarea lucrărilor la „Parcul EverGreen”, „Faleza Aleea Teilor” și „Istorie la malul mării” am alocat 5,5 milioane de lei”, a spus consilierul PSD Paul Foleanu. El a adăugat că în bugetul de venituri și cheltuieli din acest an, care se ridică la aproximativ 90 de milioane de lei, au fost alocați, la inițiativa sa, aproape 10 milioane de lei pentru un program de modernizare a tramei stradale (asfaltat străzi și reparat trotuare).

PRIMARUL, IRITAT După ședința Consiliului Local, primarul Mangaliei a scris, pe o rețea de socializare, că „interesele electorale şi-au pus serios amprenta asupra modului în care au fost direcţionate resursele bugetare”. „La începutul şedinţei, am făcut apel la consilieri să lăsăm deoparte luptele politice, măcar acum, când este vorba de banul public. Am sperat degeaba! Ei au venit cu hârtiuţa scrisă de la partid şi au împărţit banii oraşului pe criterii electorale. Au tăiat fonduri de la proiectele europene în derulare”, a spus Radu. În replică, Foleanu a spus că viziunea primarului privind proiecția bugetară din acest an era una haotică, cu alocări de bani pentru proiecte care nu sunt prioritare.