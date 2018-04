Cadouri de Paște pentru copiii de la Academia „Farul”

Înaintea Sărbătorilor de Paște, grupele de copii și juniori din cadrul Academiei de Fotbal „Farul” Constanța au fost vizitați de... Iepuraș. 282 de copii au primit cadouri dulci, conducerea Academiei reușind să reia tradiția acordării de mici recompense pentru efortul depus la antrenamente și la meciuri de către cei care visează să devină fotbaliști.

„Mă bucur pentru faptul că am reușit să reluăm tradiția ce constă în oferirea de cadouri copiilor de Paște și de Crăciun. Anul trecut, din cauza lipsei de fonduri, nu am putut da aceste pachete. Acum, cu ajutorul unor sponsori, s-au schimbat multe lucruri în bine în cadrul Academiei. Vreau să îi mulțumesc noului președinte al Comitetului Director, Octavian Dumitrescu, care a venit în sprijinul copiilor Academiei. Sunt sigur că, împreuna cu el, Academia Farul se va dezvolta. Până acum, dacă am contat numai numeric, fiind cea mai numeroasă Academie din județul Constanța și din Dobrogea, de acum încolo o să fim, ușor, ușor, și cea mai valoaroasă. Mă refer și la jucători, dar și la condițiile de antrenament și deplasări”, a declarat Bogdan Chiriță, managerul general al Academiei de Fotbal „Farul” Constanța.