Căldură mare pe litoral! Vezi cât va atinge maxima!

Meteorologii anunță zile incendiare pe litoral în următoarele 3 zile. Astfel, miercuri, 2 august, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 34 de grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul 20 și 25 de grade C. Ziua de joi, 3 august, vine cu temperaturi maxime de până la 36 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 21 și 27 de grade C. La fel de cald va fi și vineri, 4 august. Mercurul în termometru va urca până la 36 grade C, iar minimele vor fi cuprinse în intervalul 21 și 26 de grade C. Nu neglijați sfaturile medicilor în această perioadă! Mare grijă trebuie să aibă în special copiii, bătrânii și persoanele cu afecțiuni cronice.