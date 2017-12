Camera Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului de deputat al Oanei Mizil

Camera Deputaţilor a luat act, astăzi, de încetarea mandatului de deputat al Oanei Niculescu Mizil, ca urmare a demisiei sale. "Având în vedere demisia din funcţia de deputat din 12 martie 2015, Camera Deputaţilor constată încetarea mandatului de deputat al Oanei Niculescu Mizil", a precizat, în plen, preşedintele Camerei, Valeriu Zgonea. Oana Niculescu Mizil şi-a depus, săptămâna trecută, la Parlament, demisia din calitatea de deputat, după ce a fost audiată la DNA. "Tot ce vreau să vă anunţ este că astăzi îmi depun demisia din calitatea de deputat, pentru că nu vreau să fie un impediment în faţa justiţiei", a spus Oana Mizil, la ieşirea din sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, unde a stat aproximativ patru ore. Ea a mai afirmat că este nevinovată. "Sunt total nevinovată. Am calitatea de suspect. Nu am administrat niciun magazin, din contră, am consiliat. Pur şi simplu mă consider nevinovată pentru că îmi place moda, nu am putut să stau departe de modă. Este primul meu hobby. Nu am avut niciun câştig", a adăugat ea.