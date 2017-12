Campioana, victorie fără emoţii la Odorhei

Handbal Club Municipal Constanţa îşi continuă parcursul de metronom în Liga Naţională de handbal masculin, obţinând a opta victorie consecutivă. Duminică, în ultimul meci al etapei a 8-a din Liga Naţională, HCM s-a impus, scor 34-32 (16-16), în derby-ul susţinut în deplasare cu HC Odorhei, chiar dacă pe banca tehnică nu s-a mai aflat antrenorul Ion Crăciun, căruia conducerea clubului i-a acceptat demisia. Aşa cum era de aşteptat, partida a început echilibrat, gazdele sperând că pot repeta isprava din sezonul trecut. Cele două echipe s-au succedat la conducere în primele 30 de minute, iar rezultatul înregistrat la pauză, 16-16, a fost conform cu realitatea. Diferenţa de valoare mai ales în privinţa băncii de rezerve a făcut treptat, dar sigur, diferenţa în mitanul secund. Alex Csepreghi, un adevărat coşmar petnru harghiteni în acest meci (10 goluri, dintre care şase în primele 18 minute), susţinut foarte bine în atac de Şimicu, Ghionea şi Stavrositu, au dus HCM-ul spre prima victorie pe terenul Odorheiului. HCM a condus chiar şi cu şapte goluri, 30-23 în min. 46, iar apoi s-a mulţumit să-şi conserve un avans care să-i asigure un final de partidă liniştit. S-a încheiat 34-32 pentru HCM, victorie care scoate mai mult ca sigur formaţia lui Vlad Caba din lupta pentru titlu, diferenţa dintre cele două echipe fiind acum de şapte puncte în favoarea Constanţei.

„Bucuria este cu atât mai mare cu cât am reuşit să trecem peste momentele mai puţin bune din ultima perioadă şi am arătat ca o echipă. Am început mai greu, dar ne-am adunat treptat. Nu au mai existat reproşuri în timpul meciului şi am dovedit că jucând ca o echipă putem realiza multe“, a declarat antrenorul Alexandru Buligan. Pentru HCM (antrenori Alexandru Buligan şi Eden Hairi) au evoluat: Popescu (7 intervenţii), Stănescu (2 intervenţii, 2x7m), Csepreghi 10g, Ghionea 6g (1x7m), Şimicu 5g, Stavrositu 4g, Buricea 3g, Novanc şi Riganas - câte 2g, Sadoveac şi Onyejekwe - câte 1g, Adzic şi Irimescu.

Celelalte rezultatele ale etapei: CS Caraş Severin - CSM Satu Mare 31-23, CSM Bucureşti - U. Cluj 30-22, Bucovina Suceava - Ştiinţa Bacău 19-28, Steaua Bucureşti - CSM Ploieşti 24-31, Dinamo Călăraşi - Poli Timişoara 21-19, Potaissa Turda - Pandurii Tg. Jiu 26-25. Clasament: 1. HCM Constanţa 16p, 2. Ştiinţa Bacău 14p, 3. Dinamo Călăraşi 11p, 4. Pandurii Tg. Jiu 10p, 5. HC Odorhei 9p (golaveraj: 242-226), 6. Potaissa Turda 9p (216-215), 7. Bucovina Suceava 8p (215-215), 8. CS Caraş Severin 8p (203-221), 9. CSM Satu Mare 7p, 10. Poli Timişoara 6p (189-185), 11. CSM Bucureşti 6p (212-214), 12. CSM Ploieşti 5p, 13. U. Cluj 3p, 14. Steaua Bucureşti 0p.