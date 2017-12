Campion mondial la Kempo, director adjunct la Garda de Coastă

01:09:52 / 28 Decembrie 2013

e un parvenit

In noiembrie 2005 acesta a picat examenu ptr agenti pf sustinut la Campina (toata tara a dat acolo ptr transparenta) cu nota 5,Trebuia sa iei minim 7 ca sa fii promovat in functie de notele celorlalti.El zicea ca ''poate iau altii mai putin de 5'' de unde puteti trage si voi concluzie de capacitatile sale intelectuale.Peste cateva luni se lauda pe prin Tulcea ca ''vin sef in balta'' desi nu se organizase inca niciun concurs ptr ofiteri. Parerea mea e ca s-au dat bani grei ptr posturi de ofiteri la TL dar stati linistiti ca si-au scos ei banii. Va invit sa cititi declaratiile de avere sa vedeti cati ofiteri din TL au sotiile bagate tot in sistem(e unu agigholeanu sotia intra agent si in 6luni pac ofiter mai ceva ca fat-frumos) CE ESTE STRIGATOR LA CER E FAPTUL CA OFITERII CU 4 ANI ACADEMIE CONDUC SECTOARE GEN BANEASA SI ALTII AJUNG DIRECTORI ADJUNCTI. fara niciun merit