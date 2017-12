Canabis la bordul unei nave străine

Nava Lady Nemat, sub pavilion Insulele Comore, care a acostat în această săptămână în dana 47 a Portului Constanţa, a fost supusă unui control amănunţit de către poliţiştii de frontieră constănţeni. În urma verificărilor, la bordul navei au fost găsite 10 grame de canabis. Drogurile aparţineau lui Khaled Amneh, de 29 de ani, bucătarul navei. Cetăţeanul sirian ţinea drogurile ascunse în cabina sa, sub pervazul hubloului. Bărbatul a declarat că dorea să le folosească pentru consum propriu şi că achizitionase drogurile într-un voiaj anterior efectuat în Turcia. Nava are un echipaj format din opt cetăţeni sirieni, un sudanez şi un român şi a sosit în Constanţa pentru a încărca cherestea, ultimul port din care a plecat fiind Istanbul. Poliţiştii de frontieră i-au întocmit bărbatului actele premergătoare începerii urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere şi consum de droguri. Dosarul a intrat în atenţia procurorilor DIICOT Constanţa.