Când scăpăm de vremea ca de toamnă

Vremea va fi instabilă și în perioada următoare, cu perioade de ploaie, spun meteorologii. Cu toate acestea, va începe să se încălzească, iar maximele vor ajunge până la 21 de grade Celsius în următoarele zile, în Dobrogea. Potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), joi, 5 mai, vremea se va menține închisă și rece. Pe parcursul zilei va ploua. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 18 grade C, iar cele minime între 9 și 12 grade C. Vineri, 6 mai, cerul va fi mai mult noros iar ploile nu vor ocoli Dobrogea. Maximele se vor situa între 16 și 18 grade C, iar minimele între 7 și 12 grade C. Sâmbătă, 7 mai, valorile termice vor continua să crească, însă va ploua și în această zi. Vor fi atât perioade cu soare, cât și cu nori. Meteorologii anunță că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 21 de grade C, iar minimele între 9 și 12 grade C.