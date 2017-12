Caravana „Tineret în Acţiune”, la Constanţa

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale - ANPCDEFP derulează, în perioada 19 - 30 mai 2008, caravana „Tineret în Acţiune”, eveniment ce urmăreşte informarea tinerilor cu privire la oportunităţile oferite de programul european cu acelaşi nume. Echipa „Tineret în Acţiune” va merge în opt judeţe ale ţării, printre care şi Constanţa (27-28 mai). La conferinţele de informare şi la workshop-urile tematice sînt invitate să participe atît organizaţii non-guvernamentale locale, cît şi grupuri informale de tineri. Participanţii vor primi informaţii despre fiecare acţiune în parte a programului (Tineri pentru Europa, Serviciul european de voluntariat, Tinerii în lume, Sisteme de susţinere şi Susţinerea cooperării europene), despre ce tipuri de proiecte pot fi finanţate, care este procedura de candidatură şi care sînt termenele limită de depunere a aplicaţiilor. Vor exista, de asemenea, puncte mobile de informare şi vor fi distribuite materiale de promovare. Actorul Daniel Făt va însoţi caravana în fiecare oraş, aducînd un plus de culoare programului prin susţinerea unor momente de stand-up comedy muzical, pe teme de tineret. Obiectivul final este ca, pe parcursul celor 12 zile ale caravanei, 500 de beneficiari direcţi, cu vîrste cuprinse între 15 - 30 de ani şi 1.000 de beneficiari indirecţi să fie informaţi în legătură cu programul „Tineret în Acţiune” şi să depună proiecte, în viitor. „Tineret în Acţiune”/”Youth in Action” este programul UE care susţine activităţile de învăţare non-formală pentru tineri. Acesta vine în continuarea programului Tineret (Youth) şi va fi implementat în perioada 2007 - 2013. Programul, cu finanţare de la Comisia Europeană, vizează promovarea cetăţeniei active în rîndul tinerilor, dezvoltarea sentimentului de solidaritate şi toleranţă, sprijinirea înţelegerii reciproce între tinerii din diferite ţări, promovarea cooperării europene şi contribuţia la îmbunătăţirea calităţii sistemelor de susţinere a activităţii de tineret. Bugetul total este de 885 milioane de euro. În 2008, România are alocat un buget de 3.880.245 de euro, pentru acest program. Pentru mai multe detalii, accesaţi site-ul www,anpcdefp.ro.