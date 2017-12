Care este secretul calmului lui Ponta?

11:00:05 / 10 Martie 2014

buna ziua

Fiecare zi cu Ponta in funtea guvernului este un dezastru pentru cetatenii romaniei Intregul guvern Psd nu este in stare sa spuna ceva concret la o serie de masuri importante pentru romania ,2013 a fost un an bun , 2014 se pare ca va fi un dezastru cu ponta in frunte