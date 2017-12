Care sunt cei doi dușmani ai turismului de pe litoral?

09:52:32 / 22 August 2016

Inca doi dusmani

As adauga lipsa toaletelor (ecologice/provizorii) pe plajele din Romania, asa ca totii turistii urineaza in mare!... si lipsa oamenilor (primarilor) gospodari!... In Eforie Nord, de exemplu, multe strazi au buruieni pe margini de cca 50-80 cm si tot in Eforie, s-a incheiat un contract rusinos cu compania de gaze, ce le-a permis astora sa lase traseele sparte, NEASFALTATE IN TOIUL VERII, turistii fiind nevoiti sa mearga pe pietris si sa inghita praf !!! RUSINE !!!