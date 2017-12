„Cartel Alfa” cere plata orelor suplimentare efectuate de către medici

Confederaţia “Cartel Alfa” şi Camera Federativă a Medicilor din România (CFMR) solicită Ministerului Sănătăţii (MS) să dispună de urgenţă plata orelor suplimentare efectuate de medici, altfel ameninţă cu proteste ample. Sindicaliştii îşi bazează demersul pe prevederile incluse în Directiva referitoare la timpul de muncă potrivit cărora garda este considerată timp de muncă, deci tot ceea ce se lucrează peste program este considerat timp de muncă suplimentar şi trebuie retribuit cu 100% în plus. “Având în vedere încălcarea tuturor contractelor de muncă, atât a celor colective, cât şi a celor individuale, un protest scris al CFMR va fi întărit în perioada imediat următoare de ample proteste sindicale, susţinute şi de “Cartel Alfa”, prin care medicii vor cere deschiderea conflictelor de muncă la nivel de unitate, teritorial şi naţional”, se arată într-un comunicat al confederaţiei. “Cartel Alfa” consideră că, la fel ca toate categoriile de personal, nici medicii nu sunt obligaţi să muncească în plus, prestând ore suplimentare pentru zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale sau pentru acoperirea gărzilor (din cauza personalului deficitar). “Dacă intenţia este aceea ca medicii din spitale să facă gărzi sau ore suplimentare, în mod evident medicii trebuie recompensaţi financiar pentru aceasta”, se mai arată în comunicat. Sindicaliştii din sistemul sanitar declarau, în 6 ianuarie, după discuţiile cu Comisia bipartită care reanalizează Legea salarizării unice, că sunt nemulţumiţi atât de coeficienţii de ierarhizare, cât şi de faptul că în 2010 zilele de weekend şi sărbătorile legale lucrate nu vor mai fi plătite dublu. Prim-vicepreşedintele “Sanitas”, Adrian Bârea, s-a declarat nemulţumit de coeficienţii prevăzuţi pentru personalul din sistemul sanitar. “Dacă în 2009 un medic primar era la acelaşi nivel cu un conferenţiar universitar şi cu judecătorul de judecătorie, acum medicul primar se află în grilă cu două puncte sub conferenţiar sau judecător. Dacă vor fi făcute modificări, acestea ar putea să mai ridice puţin anumite categorii de angajaţi”, a declarat prim-vicepreşedintele Sanitas. Şi preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale Ambulanţa, Gheorghe Chiş, a reclamat decizia de suspendare a plăţii duble pentru zilele de sâmbătă şi duminică şi sărbătorile legale, precizând că sindicaliştii vor cere modificarea acestei măsuri.