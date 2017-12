Cât ne va costa sănătatea

Ministerul Sănătăţii a definitivat legislaţia privind introducerea mecanismului de coplată, prin tichetul moderator pentru sănătate, aceasta fiind trimisă, miercuri, Parlamentului, care va decide dacă actul poate fi aplicat în România de la 1 iulie 2010. Dacă actul va fi adoptat de Parlament, atunci, de la 1 iulie, românii vor da o contribuţie personală la plata serviciilor medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor, în momentul utilizării efective, potrivit proiectului supus dezbaterii publice timp de zece zile. Reprezentanţii MS spun că tichetele pentru sănătate vor avea valori accesibile, iar categoriile defavorizate vor fi protejate, fiind scutite de la plata acestora. Contribuţiile pentru aceste persoane urmează să fie acoperite din fonduri publice. Contribuţia personală a cetăţenilor prin tichetele pentru sănătate nu va depăşi 600 lei pe an, adică românii vor plăti consultaţii, investigaţii, spitalizarea până adună bonuri în valoare de 600 lei. Peste această sumă, consultaţiile, analizele şi spitalizările vor fi gratuite. Astfel, în medicina primară, coplata pentru consultaţiile medicului de familie aferente serviciilor care nu sunt incluse în capitaţie sau care sunt plătite separat (imunizări, etc) va fi 5 lei, iar pentru vizitele la domiciliu în afara programului de lucru de 7 ore va fi de 15 lei. Consultaţia la medicul specialist din ambulatoriu va fi 10 lei, iar una la medicul specialist în afara programului de lucru 20 de lei. De asemenea, consultaţia efectuată de serviciul de ambulanţă, doar în cazul când aceasta reprezintă solicitare de consultaţie la domiciliu, va fi 20 lei. Pentru serviciile de recuperare în ambulatoriu, pentru proceduri de fizioterapie, kinetoterapie, masaj, coplata este de 50 lei pe cură, maxim 100 lei pe an, luându-se în calcul în medie 10 zile pentru o cură (două cure pe an). Coplata pentru spitalizarea va fi de 10 lei, iar pentru spitalizarea continuă de 50 de lei. Pentru unele servicii paraclinice, de asemenea se va încasa coplată, astfel: analize de laborator - 1 leu pe test, radiologie şi explorări funcţionale - 5 lei, CT fără substanţă de contrast - 25 lei, iar CT cu substanţă de contrast - 50 lei, RMN fără substanţă de contrast - 100 lei, iar RMN cu substanţă de contrast - 200 lei, angiografie - 150 lei şi scintigrafie - 100 lei. La stabilirea preţurilor pentru tichetele de sănătate au fost luate în considerare valori din ţări care au avut un parcurs similar României şi care au introdus mecanisme de plată suplimentară a serviciilor medicale, ca de exemplu Estonia, Croaţia. De asemenea, în definirea sistemului a fost urmat exemplul unor ţări din Europa de Vest care au o experienţă în gestionarea contribuţiilor suplimentare, potrivit proiectului de act normativ. Sumele aferente coplăţii vor constitui, în totalitate, venituri ale furnizorilor de servicii medicale. După plafonul de maxim 600 lei/an, un pacient nu va mai achita coplată. Documentul justificativ prin care se face dovada coplăţii serviciilor medicale este “tichetul moderator pentru sănătate”.

PSD NU SUSŢINE INTRODUCEREA COPLĂŢII. Deputatul PSD Nicolae Bănicioiu a declarat, ieri, că formaţiunea sa nu va susţine introducerea sistemului de coplată în Sănătate, considerând că acest nou impozit nu este binevenit şi nu va funcţiona, consecinţa fiind aceea că românii nu vor mai merge la medic. Bănicioiu a arătat că sistemul de coplată reprezintă, de fapt, un nou tip de impozit, el apreciind că intenţia Guvernului de a-l introduce în Sănătate echivalează cu falimentul cotei unice, prin care nu se reuşeşte aducerea de suficienţi bani la buget. El a precizat că PSD este consecvent în decizia de a nu susţine introducerea sistemului de coplată, spre deosebire de PDL şi de premierul Emil Boc, care s-au pronunţat iniţial împotriva acestui sistem, pentru ca, în acest moment, să se răzgândească. Bănicioiu a dat o soluţie alternativă pentru ca Guvernul să facă rost de bani, fără a uza de introducerea sistemului de coplată. Astfel, deputatul a propus ca reprezentanţele companiilor farmaceutice care funcţionează acum în România să renunţe la acest statut şi să îşi deschidă sediu permanent, ceea ce ar duce la plata a 16% impozit, aşa cum plăteşte orice comerciant, şi nu doar a 4.000 de euro anual. Potrivit lui Bănicioiu, această măsură ar duce la un câştig de 100 de milioane de euro pe an pentru statul român. Bănicioiu a vorbit, de asemenea, şi despre politizarea sistemului sanitar în sensul “portocalizării” acestuia şi a precizat că departamentele PSD au creat o adresă de e-mail la care să fie transmise abuzurile PDL din ţară, aceasta fiind: codepartamente@psd.ro.