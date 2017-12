Cât se mai lasă așteptată vara. Vezi prognoza meteo pe două săptămâni!

Regimul termic va fi ușor sub cel climatologic normal în următoarele două săptămâni, iar ploile vor continua să fie prezente în majoritatea zonelor țării atât la începutul primei săptămâni de prognoză, cât și după 11 iunie, relevă prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă între 7 și 19 iunie. În Dobrogea, vremea va fi răcoroasă până în 9 iunie, cu maxime diurne, în medie, în jurul a 21 de grade Celsius. Ulterior, valorile temperaturii maxime vor crește ușor de la o zi la alta și vor ajunge până la 24 de grade C pe 12 iunie și în jurul a 27 de grade C în a doua parte a celei de-a doua săptămâni. Pe 7 iunie vor fi averse moderate cantitativ și descărcări electrice, pe arii extinse, apoi probabilitatea de apariție a ploilor locale, dar în general slabe, va crește din nou, după 11 iunie.