Cătălina Ponor s-a înţeles cu Federaţia Română de Gimnastică

Revenită în sala de antrenament după o pauză de opt luni, Cătălina Ponor, “regina” gimnasticii mondiale, a fost, ieri, la Bucureşti, la sediul Federaţiei Române de Gimnastică, împreună cu antrenorul Matei Stănei. Cei doi s-au întîlnit cu preşedintele Adrian Stoica şi alţi conducători pentru stabili o caloborare în vederea reintegrării triplei campioane olimpice de la Atena în lotul pregătit de Nicolae Forminte. “Mă bucură foarte mult că am fost primiţi cu braţele deschise, iar toţi oficialii federaţiei au fost mulţumiţi că eleva mea a decis să revină în activitate. Cătălina Ponor este o piesă grea pentru gimnastica românească şi au vrut să audă din gura ei că se întoarce la gimnastică. Am pus împreună la punct un plan de pregătire şi au fost de acord să o antrenez după stilul meu personal. Dacă va fi bine pregătită pe plan fizic şi nu vor fi probleme de sănătate, vom merge şi la Campionatele Mondiale din acest an. Totul va depinde însă de rezultatele din concursurile de verificare. Am stabilit că vom lucra, împreună cu Anca Grigoraş la trei aparate, bîrnă, sol şi sărituri, şi vom umbla la înşurubări şi la acrobatică, unde Cătălina pierdea multe puncte din cauza noului cod de punctaj. Oricum, este un program cu bătaie lungă pentru Jocurile Olimpice de la Atena. Aşa cum se prezintă acum sportiva, nu cred că vom avea probleme. Se implică total, se pregăteşte serios şi încep să-mi recunosc copilul”, a explicat Matei Stănei, care a dezvăluit şi reacţia oficialilor federaţiei: “Preşedintele Adrian Stoica ne-a spus să apelăm în orice clipă pentru că vom fi sprijiniţi din orice punct de vedere”. “Am fost foarte bine primiţi la federaţie şi mă bucur că avem tot spijinul. Tot ce-mi doresc este să fiu sănătoasă şi să mă pot antrena la capacitate maximă”, a adăugat Cătălina Ponor.

Tripla campioană olimpică de gimnastică şi antrenorul Matei Stănei rămîn la Constanţa

Pe 18 ianuarie, Cătălina Ponor va pleca în Canada, unde va susţine o serie de demonstraţii la invitaţia comuntăţii române timp de zece zile. La revenirea, sportiva va continua să se pregătească la Constanţa sub comanda lui Matei Stănei. “Vom pleca la începutul lunii februarie cîteva zile la Pîrîul Rece, unde Cătălina va susţine examenele la schi pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Apoi, ne vom pregăti acasă pînă la sfîrşitul lui martie, cînd ne vom muta în capitală. Voi încerca să perfectez şi un cantonament în Grecia, la Salonic, unde sînt condiţii excelente. Lumea mă cunoaşte, clima este foarte bună şi vom putea continua pregătirea fizică”, a spus Matei Stănei.