Ce activități îi așteaptă pe elevii constănțeni în această săptămână

În săptămâna 18 - 22 aprilie 2016, în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Constanța se derulează Programul ”Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. Acesta urmărește implicarea elevilor, a cadrelor didactice și a comunității în activități extracurriculare și extrașcolare, care să valorizeze aptitudinile şi competenţele copiilor în domenii diverse şi interesante. În derularea activităților, școala constănțeană are numeroși parteneri: organizații nonguvernamentale, instituții de cultură, autorități locale, agenți economici etc. Oferta de acțiuni pentru această perioadă a fost stabilită după o consultare prealabilă a tuturor factorilor implicați în demersul educațional: părinte, elev, cadru didactic, comunitate. Așadar, în urma acestor consultări au fost stabilite variate activități, printre care amintim: vizite la agenți economici, vizionare de piese de teatru, vizite la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, Delfinariu, ateliere de creație plastică, concursuri culinare (ex. Micul bucătăraș), sportive, cultural-artistice, pentru ciclul preșcolar, vizite la muzee, vizionare de filme, concursuri la nivel primar, ateliere de creație în variate domenii pentru elevii din ciclul gimnazial. De asemenea, copiii de la nivel gimnazial vor participa la concursuri sportive și artistice în cadrul proiectelor județene sau regionale, vizite la Muzeul Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa” din București, Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti”, Casa Experimentelor București, vizite la Centrele Școlare de Educație Incluzivă din Constanța și pregătire pentru Evaluarea Națională. La nivel liceal, elevii vor face vizite la universitățile din Constanța, București, Iași, Sibiu, vor pregăti dosarele pentru studiu universitar în țară și în afara țării, vor participa la întâlniri cu profesioniști din diverse domenii de activitate (procurori, medici, diplomați), la sesiuni de dezbateri în direcția alimentației sănătoase, concursuri culinare interculturale, ateliere de creație (literară și plastică), teatru (improvizație teatrală), întâlniri cu psihologi, cluburi de dezbateri, cafenele literare, vizionări de filme cu mesaj educativ.

FESTIVALURI ȘI CONCURSURI JUDEȚENE ȘI NAȚIONALE De asemenea, o mare parte dintre elevii constănțeni participă în această săptămână la proiecte (festivaluri, concursuri) educative județene, regionale, naționale, printre care se numără: Festivalul Național de Scurt Metraj pentru Elevi ”Filmmic” - Liceul Teoretic ”Traian” Constanța, Concursul Național de Creație ”Tinere condeie” - faza județeană, Concursul Național de Reviste Școlare - faza locală și faza județeană; Concursul regional ”Educație pentru sănătate” - Colegiul Național de Arte ”Regina Maria” Constanța, Concursul regional ”Diversitas” - Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari, Concursul județean ”Le Petit Renard” - Liceul Teoretic ”George Călinescu” Constanța. „Ne bucură faptul că, și în acest an, Programul ”Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” este conceput cu responsabilizarea elevilor, părinților, dar mai ales cu participarea membrilor comunității locale și a reprezențanților societății civile. Școala aparține comunității. Așadar, săptămâna activităților nonformale este un excelent prilej pentru elevi de a-și exersa - mai mult ca oricând - talentele, abilitățile, competențele și de a utiliza în această direcție și resursele comunității”, a declarat inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prof. Zoia-Gabriela Bucovală.