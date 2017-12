Ce își propun candidații pentru funcția de rector la Universitatea „Ovidius“?

08:03:28 / 15 Martie 2016

Nulitati

Numai nulitati absolute in campanie la Uoc. Rugina e inconjuratnumai de corupti si lingai. Bobita, sa chemam un excavator sa-ti scoata limba bagata un cot in c...l lui Rugina? Cum l-ai lins si pe Boskoff, l-ai abandonat cand a castigat Epure si te-ai dat cu castigatorii. Ai uitat cum ii trimiteai sms-uri lui Dan si incepusei sa-l lingi si pe el sa-i intrii in gratii? Esti on zero barat, nu uitam asta.