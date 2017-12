Ce promite Ministerul Educației școlilor fără autorizație de funcționare

Până la sfârșitul anului școlar viitor, toate școlile din România vor funcționa cu autorizație sanitară, potrivit ministrului Educației, Mihai Sorin Cîmpeanu, care a anunțat că procesul de reabilitare a celor 2.520 de instituții de învățământ care nu au în acest moment autorizație va începe în aprilie 2015. Ministrul Educației a afirmat că una din prioritățile sale în acest moment este reabilitarea școlilor din România care nu au autorizație sanitară de funcționare din cauza lipsei apei curente sau a canalizării. În acest sens, Cîmpeanu a spus că se află într-o evaluare în teritoriu la nivelul fiecărui judeţ, urmând ca, la sfârşitul lunii martie, să centralizeze datele, ca apoi să înceapă, din aprilie, alocarea resurselor financiare, încheierea contractelor de reabilitare a acestor unităţi de învăţământ şi lucrările propriu-zise. Sumele necesare pentru investiţii vor fi alocate de la Ministerul Dezvoltării Regionale, susţine ministrul Câmpeanu, în urma semnării unui parteneriat între cele două ministere. ”S-a stabilit ca prioritară alocarea de resurse pentru şcolile care nu au autorizaţie sanitară de funcţionare, în vederea reabilitării acestor unităţi de învăţământ, a rezolvării problemelor, care, de cele mai multe ori, ţin de lipsa apei curente şi a canalizării. Obiectivul nostru este ca, pe parcursul anului şcolar 2015-2016, toate şcolile să obţină autorizaţie sanitară de funcţionare”, a spus ministrul. El a adăugat că nu este realist să afirme că toate școlile vor fi reabilitate până în septembrie, pentru că nu se pot desfășura acțiuni simultan în toate unitățile de învățământ. Potrivit lui Cîmpeanu, din cele 2.520 de şcoli fără autorizaţie sanitară de funcţionare, 30% sunt în doar trei judeţe, respectiv Suceava (465), Vrancea (287) şi Vaslui (215).

CONSTANȚA La Constanța, numărul unităților școlare care nu reușesc să obțină avizele sanitare de funcționare este tot mai mic, a anunțat, săptămâna trecută, inspectorul școlar general din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prof. univ. dr. Răducu Popescu. ”În fiecare an, unitățile administrativ-teritoriale, directorii, primăriile, consiliile locale sunt preocupate pentru îndeplinirea acestor condiții și de la an la an sunt tot mai puține școli ce nu obțin avizele”, a spus prof. Popescu. Cu toate acestea, nu mai puțin de 19 școli din județ au început anul școlar 2014 - 2015 fără autorizație de funcționare din cauza faptului că nu respectă normele sanitare, adică nu au alimentare cu apă, toaletele sunt amenajate în curte, iar mizeria transformă școala într-un focar de infecție.