Ce se întâmplă cu organismul nostru dacă nu mâncăm dimineața

Trei mese pe zi, mic dejun, prânz și cină, reprezintă o regulă pe care o învățăm încă de mici. Cu cât înaintăm în vârstă, însă, regula aproape că dispare. Nutriționiștii spun că, pentru a avea o viață sănătoasă, trebuie că avem o alimentație cât se poate de sănătoasă și să nu ”sărim” peste niciuna din cele trei mese (alimentele de la micul dejun, prânz și cină). ”Micul dejun reprezintă cu siguranță unul dintre cele mai simple și eficiente moduri de a mânca sănătos. Trebuie să ne însușim faptul că micul dejun luat în fiecare dimineață ne ajută să ne controlăm mai bine greutatea și să consumăm o cantitate mai mare de fibre, calciu, vitamina A și C și mai puține grăsimi și colesterol. Mai mult decât atât, persoanele care iau în fiecare dimineață micul dejun vor fi mult mai active și vor avea o capacitate de concentrare mult mai bună în prima parte a zilei”, a declarat prof. univ. dr. Nicolae Hâncu, membru de onoare al Academiei Române și autor al ”Abecedarului de Nutriție”. Tot nutriționiștii ne spun ce trebuie să conțină un mic dejun sănătos. Astfel, trebuie să avem în farfurii fulgi integrali de ovăz, secară, porumb, biscuiți integrali, pâine din făină integrală, proteine cu conținut redus de grăsimi (șuncă de pui sau de curcan, somon afumat, albuș de ou, unt de arahide, semințe, nuci), lactate cu conținut redus de grăsimi (lapte și iaurt degresate, brânză de vaci, urdă), fructe și legume (fructe proaspete sau congelate, legume proaspete). Potrivit medicului, alimentele recomandate la micul dejun asigură un complex de carbohidrați cu eliberare prelungită, fibre, proteine și cantități reduse de grăsimi. Mai mult decât atât, pe lângă importantele beneficii nutriționale, aceste alimente vor asigura senzația de sațietate pentru mai multe ore. În ciuda tuturor, mulți dintre noi reușim să mâncăm abia la prânz. ”Absența micului dejun are consecințe grave asupra sănătății, din cauza scăderii nivelului glicemiei în prima parte a zilei. Când se întâmplă acest lucru, majoritatea oamenilor înfulecă rapid alimente nesănătoase cu conținut crescut de grăsimi și de zahăr, cum ar fi produse de patiserie, gogoși sau ciocolată. Populația trebuie să înțeleagă că, prin consumarea unui mic dejun sănătos în fiecare dimineață, are posiblitatea să țină deoparte bolile cronice netransmisibile, care fac ravagii de la an la an”, a adăugat prof. univ. dr. Nicolae Hâncu. Dacă nu mâncăm în prima parte a zilei, ne alegem, în timp, cu slăbirea memoriei, reducerea creativității, stări de iritabilitate și anxietate, stres determinat de senzația de foame și dificultăți în logică. Și nu este tot. La acestea se mai adaugă: amețeli, tulburări de echilibru, tulburări de vedere, spasme musculare sau leșin.