Ce vești ne dau meteorologii pentru următoarele zile?

Luni, 12 iunie, vremea va fi frumoasă la Constanța. Cerul va fi variabil, iar temperatura maximă nu va depăși 25 de grade C; minima va fi de până la 17 grade C, anunță meteorologii. Marți, 13 iunie, mercurul în termometru va urca până la 27 de grade C, în vreme ce minimele nu vor trece de 18 grade C. Și în această zi cerul va fi variabil. Pentru miercuri, 14 iunie, nu sunt anunțate modificări prea mari; temperatura maximă va fi de 26 de grade C, în schimb minima va urca până la 20 de grade C, în creștere față de zilele trecute. Cerul va fi parțial noros, potrivit meteorologilor.