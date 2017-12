Ce vreme anunță meteorologii pentru sâmbătă, pe litoral?

Meteorologii anunță vreme frumoasă pentru următoarele 3 zile, pe litoral. Astfel, joi, 27 aprilie, temperaturile maxime vor fi cuprinse în intervalul 12 și 23 de grade C, iar minimele vor fi între 5 și 8 grade C; va fi mult soare. Și vineri, 28 aprilie, maximele vor fi cuprinse între 14 și 23 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 6 și 9 grade C. Ziua de sâmbătă, potrivit meteorologilor, va fi extrem de frumoasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 14 și 23 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 6 și 9 grade C. Deocamdată nu sunt anunțate precipitații.