Ceapă verde pentru boli renale

Ceapa verde este cunoscută a avea proprietăţi purificatoare şi stimulente ale proceselor de regenerare a organismului uman. Sunt specialişti care spun că o cură cu ceapă verde, sub formă de salată, are efect diuretic şi depurativ, reglînd şi activitatea anumitor glande din corp, motiv pentru care este considerată un antialergic natural foarte valoros. De asemenea, ceapa verde este indicată şi în tratamentul eczemelor apărute pe fondul dereglărilor hormonale, în acest caz recomandându-se consumarea ei cu mărar şi ţelină. Mai este ştiut că ceapa este unul dintre cele mai puternice şi mai la îndemînă hipoglicemiante, fiind recomandată diabeticilor. Ceapa verde are în plus proprietăţi reglatoare endocrine. Este bună în bolile renale cronice, în acest caz fiind indicat consumul de ceapă verde, zilnic, dimineaţa şi seara.