Cei mai bogaţi muzicieni britanici de până la 30 de ani

Adele este cea mai bogată cântăreaţă britanică în vârstă de până la 30 de ani, cu o avere de 30 milioane de lire sterline, circa 35 milioane euro, potrivit topului din 2013 alcătuit de publicaţia “Sunday Times”. Adele, în vârstă de 24 de ani, ocupă pentru al doilea an consecutiv primul loc în acest top, cu o creştere cu 50% a averii de 20 de milioane de lire sterline pe care o avea în 2012, graţie vânzărilor impresionante înregistrate de single-ul ei „Skyfall”, tema muzicală a celui mai recent film din seria James Bond şi de albumul ei „21”.

Cheryl Cole se află pe locul al doilea, cu o avere de 14 milioane de lire sterline, circa 16,3 milioane euro, iar locul al treilea este împărţit de cântăreţele Leona Lewis şi Katie Melua, care au fiecare o avere estimată la 12 milioane de lire sterline, circa 14 milioane euro. Florence Welch, solista grupului Florence and the Machine, se află pe locul al cincilea, cu o avere de nouă milioane de lire sterline, circa 10,5 milioane euro. Pe locul al şaselea se află, la egalitate, Jessie J şi Charlotte Church, fiecare dintre ele având o avere de opt milioane de lire sterline, echivalentul a 9,3 milioane euro.

Primii bărbaţi din acest top apar pe poziţia a opta. Este vorba de Marvin Humes, Aston Merrygold, J.B. Gill şi Oritse Williams, cântăreţii grupului JLS, care au o avere de 6 milioane de lire sterline, circa 7,02 milioane euro, şi împart acest loc cu alte trei cântăreţe, Nadine Coyle, Lilly Allen şi Duffy şi cu cântăreţul James Morrison.

Topul celor mai bogaţi muzicieni britanici, indiferent de vârsta acestora, este dominat şi în acest an de Paul McCartney, averea fostului membru al trupei The Beatles fiind estimată la 680 milioane de lire sterline, circa 795 milioane euro. Paul McCartney, care se află în fruntea acestui top încă din 1989, este urmat pe poziţia a doua de compozitorul Andrew Lloyd Webber cu 620 milioane lire sterline, adică 720 milioane euro, şi pe locul al treilea de Bono, solistul trupei U2, cu o avere de 520 milioane de lire sterline, circa 608 milioane euro. Elton John cu 240 milioane lire sterline, circa 280 milioane euro, alături de Victoria Beckham cu 200 milioane lire sterline, circa 233 milioane euro, împreună cu David Beckham, şi de solistul trupei The Rolling Stones, Mick Jagger cu 200 milioane lire sterline, circa 233 milioane euro, încheie topul cinci al celor mai bogaţi muzicieni britanici.