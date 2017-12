Cele mai bune zece filme din 2013

”Gravity 3D / Misiune în spaţiu” şi ”American Hustle / Scandal în stil american” se află pe lista celor mai bune zece filme ale anului 2013, anunţată de Institutul de Film American din Los Angeles. ”Gravity 3D / Misiune în spaţiu"”, în regia lui Alfonso Cuarón, urmăreşte lupta pentru supravieţuire a doi astronauţi aflaţi în derivă în spaţiu, roluri interpretate de Sandra Bullock şi George Clooney, după ce naveta lor a fost distrusă în timp ce ei efectuau o ieşire pe orbită. Thrillerul politic ”American Hustle / Scandal în stil american”, în regia lui David O. Russell, se concentrează pe un complicat caz de corupţie din anii '70, cu ramificaţii în Congresul american.

Lista celor mai bune zece filme din 2013 selectate mai include thrillerul ”Captain Phillps / Căpitanul Phillips” de Paul Greengrass, drama ”12 Years a Slave” de Steve McQueen, filmul SF ”Her” de Spike Jonze, ”Saving Mr. Banks / În căutarea poveştii”, de John Lee Hancock, ”Inside Llewyn David” de fraţii Ethan şi Joel Cohen, ”Nebraska” de Alexander Payne şi ”The Wolf of Wall Street” de Martin Scorsese. Lista este completată de ”Fruitvale Station”, filmul de debut al regizorului de numai 27 de ani Ryan Coogler, care a fost premiat la Festivalul Sundance şi la cel de la Cannes, un lungmetraj despre povestea adevărată a unui tânăr de culoare împuşcat mortal de un poliţist alb.

Lista Institutului de Film American nu propune un câştigător, ci premiază doar cele mai bune zece filme ale anului, înainte de nominalizările la premiile acordate de Sindicatul actorilor americani (Screen Actors Guild) şi la Globurile de Aur, ce vor avea loc astăzi, respectiv mâine. Institutul de Film American a selectat şi cele mai bune zece seriale de televiziune ale anului 2013, din care fac parte ”House of Cards” şi ”Orange Is the New Black”, difuzate de distribuitorul online Netflix. Drama ”Mad Men / Nebunii de pe Wall Street” (AMC) se află pe listă, pentru al şaselea an consecutiv, alături de ”Breaking Bad”, serial produs tot de AMC, care a câştigat anul acesta premiul Emmy pentru Cea mai bună dramă. Lista a fost completată de ”Masters of Sex”, de comedia cu tentă politică ”Veep” (HBO), ”The Games of Thrones / Urzeala tronurilor”, ”The Americans”, difuzată de reţeaua de cablu FX, de ”The Good Wife / Nevasta perfectă” (CBS) şi de ”Scandal” (ABC).

Premiile oferite de American Film Institute, o asociaţie din Los Angeles care promovează filmele cu subiecte educaţionale, vor fi decernate într-o gală specială ce va avea loc pe 10 ianuarie, la Los Angeles.