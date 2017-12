Cele mai noi studii din matematică, dezbătute la Universitatea „Ovidius“

Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii „Ovidius” din Constanţa, în colaborare cu Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, Societatea de Ştiinţe Matematice din România - filiala Constanţa şi Universitatea din Wisconsin - Madison, organizează, în perioada 19 - 22 mai, a VI-a ediţie a „Workshop for Young Researchers in Mathematics”, dedicată celei de-a 150-a aniversări a Academiei Române. În cadrul manifestării ştiinţifice, îşi vor expune ultimele rezultate ale cercetărilor participanţi din domenii precum: algebră, geometrie, topologie, geometrie algebrică, analiză, ecuaţii cu derivate parţiale şi matematici aplicate. Tinerii cercetători fac parte din elita matematică naţională şi internaţională, fiind foşti medaliaţi ai balcaniadelor şi olimpiadelor naţionale şi internaţionale de profil. Şcoliţi la universităţi din toată lumea, aceştia au efectuat stadii de cercetare în instituţii de învăţământ superior prestigioase: Princeton University, Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Wisconsin - Medison University, École Normale Supérieure, Katholieke Universiteit Leuven, au accesat şi au obţinut prin concurs granturi de cercetare, burse doctorale şi post-doctorale, atât în ţară, cât şi în străinătate. În acest an, workshop-ul dedică împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române şi o sesiune specială de algebră, geometrie şi topologie, ce se va desfăşura între 19 - 20 mai. „Am început organizarea acestui workshop acum şase ani, avându-i alături pe colegii de la Institutul de Matematică al Academiei Române, din dorinţa de a arăta că şi în România se pot face lucruri de calitate. Scopul workshop-ului este promovarea elitei matematicii româneşti şi crearea unui spaţiu de interacţiune ce poate genera viitoare reţele de cunoaştere şi de cercetare. Evenimentul este, de asemenea, o mare oportunitate pentru studenţii noştri de a intra în contact cu cercetarea de vârf în domeniul matematicii”, a declarat lect. univ. dr. Denis Ibadula, membră a comitetului de organizare. La workshop sunt invitaţi să participe cercetători, matematicieni, cadre didactice preuniversitare şi universitare şi studenţi. Informaţii detaliate despre programul workshop-ului, sesiunea specială şi participanţi pot fi accesate la următorul link: http://math.univ-ovidius.ro/Workshop/2016/WYRM/#/.