„Cenuşăreasa“ a încheiat stagiunea coregrafică

Iubitorii dansului clasic au petrecut, duminică, ultima seară de basm a stagiunii coregrafice a Teatrului Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski”, în compania „Cenuşăresei”. Frumoasa eroină din basmele lui Charles Perrault şi ale Fraţilor Grimm a încântat publicul, care, deşi mai puţin numeros ca în alte seri, a fost extrem de entuziasmat. El a apreciat evoluţia artiştilor, iar la final, a aplaudat minute în şir, în picioare, cu regret că stagiunea Companiei de Balet a TNOB a ajuns la final.

FINAL DE POVESTE Rolul principal al poveştii coregrafice, în viziunea lui Horaţiu Cherecheş, pe muzică de Serghei Prokofiev şi Jules Massenet, a fost interpretat de expresiva prim-solistă Amalia Mîndruţiu. „Mă bucur că am început stagiunea cu „Cenuşăreasa” şi am terminat-o tot cu acest spectacol. Îi mulţumim publicului, care a venit pe caniculă, în seara aceasta (n. r. duminică seară) şi ne-a fost alături, ca de obicei. La Constanţa este un public cald şi generos. Sperăm că i-am oferit o seară plăcută. Am dansat de multe ori, în rolul Cenuşăresei, şi la Cluj, dar şi aici. Îmi face mare plăcere să dansez în acest spectacol”, a spus în culise, după căderea cortinei, Amalia Mîndruţiu.

Aceasta l-a avut ca partener, în rolul prinţului, pe Sergiu Dan, zâna cea bună fiind interpretată de Eliza Maxim. La fel ca şi la reprezentaţiile anterioare, trio-ul format din mama vitregă (Mihai Pâslaru) şi cele două surori vitrege (Laima Costa şi Delia Luca) a făcut deliciul publicului. În celelalte roluri de poveste, publicul i-a admirat pe Cezar Buculei - tatăl Cenuşăresei, Ştefan Răuţ - profesor de balet şi cavaler, respectiv Sorin Gâlcă, în rol de cavaler.

Sfidând căldura de pe scenă, ansamblul de balet a oferit momente de încântare, în rolul curtenilor sau prezentând dansul anotimpurilor. Apreciate au fost şi dansurile grec, spaniol şi arab, cel din urmă cucerind publicul prin momentele complexe.