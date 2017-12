CEx PSD a decis dizolvarea organizaţiilor neperformante

Conducerea PSD a analizat, la sfîrşitul acestei săptămîni, la Mamaia, în cadrul Comitetului Executiv Naţional (CEx), rezultatele obţinute de fiecare filială în parte la alegerile locale. În urma unor discuţii aprinse între membrii CEx, s-a decis dizolvarea conducerilor filialelor judeţene care au obţinut un scor electoral sub 20% la alegerile locale. Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat că a luat act de demisiile de onoare ale liderilor organizaţiilor judeţene din Mureş, Neamţ, Arad, Alba şi Giurgiu. Geoană a adăugat că membrii CEx au decis dizolvarea birourilor permanente ale organizaţiilor judeţene Braşov, Cluj şi Bihor. Decizia a fost luată prin vot, în favoarea acesteia pronunţîndu-se majoritatea membrilor CEx. „Aceasta este decizia noastră. Conducerea partidului are obligaţia să conducă un proces de reorganizare a acestor structuri de partid prin numirea de conduceri interimare de la centru sau din cadrul organizaţiei, după caz. Intenţia noastră este ca acest proces să se încheie extrem de rapid, pentru a putea să ne aplecăm asupra pregătirii alegerilor parlamentare“, a precizat Geoană. La rîndul său, prim-vicepreşedintele organizaţiei judeţene Constanţa a PSD -filială care a obţinut cele mai bune performanţe la alegeri -, Nicuşor Constantinescu, a declarat: „Nu este vorba despre o decapitare, pentru că PSD a făcut un pas important pentru cîştigarea alegerilor din toamnă. Dorim ca organizaţiile cu rezultate slabe să fie reorganizate pentru ca, în toamnă, să aducă mai multe procente, pentru ca PSD să cîştige alegerile parlamentare. În ceea ce priveşte eventualele plecări ale unor lideri, aceştia trebuie să înţeleagă că trebuie să ştie să piardă. Cei care nu înţeleg acest lucru şi părăsesc partidul nu cred că sînt o pierdere pentru PSD. Trebuie să precizez că este prima oară cînd se ia o decizie radicală în acest for în care organizaţiile cu rezultate bune au avut un cuvînt de spus“

Oferta guvernamentală PSD

Tot în cadrul CEx s-a discutat despre actuala situaţie socio-economică a ţării, care este dezastruoasă, în opinia social democraţilor. PSD propune guvernanţilor o serie de măsuri pentru contracararea avalanşei de scumpiri în lanţ, ce pare să fie generată de scumpirile din domeniul energetic: introducerea TVA-ului diferenţiat de 5% la alimentele de bază, creşterea accelerată a salariului minim la 640 lei, creşterea subvenţiilor acordate producătorilor agricoli, introducerea unei suprataxe pe profiturile excepţionale date de creşterea preţurilor la petrol şi gaze naturale a companiilor de energie, modificarea costului de energie pentru a creşte răspunderea energiei ieftine produsă la intern, înlăturarea intermediarilor din reţelele de distribuţie de energie electrică şi de gaze naturale, investiţii masive în energia ieftină şi regenerabilă, accelerarea programului de reabilitare termică a locuinţelor înainte să vină iarna viitoare. Un al punct de pe ordinea de zi a CEx s-a referit la oferta guvernamentală pe care o pregăteşte PSD pentru viitorul Guvern, în cazul în care social democraţii vor cîştiga alegerile din toamnă. Geoană a declarat că a prezentat CEx o primă schiţă a structurii guvernului PSD, el precizînd că acesta ar urma să aibă două sau trei ministere în plus faţă de formula actuală, subliniind, în acelaşi timp, că nu s-a discutat încă despre titularii de portofolii: „Am subliniat crearea unui nou minister dedicat familiei, persoanelor vîrstnice, femeilor şi tineretului, dar şi crearea, după modelul francez, a unui comisariat sau agenţii de luptă împotriva sărăciei şi excluziunii sociale, în special în ce priveşte populaţia romă“. Geoană a arătat, totodată, că nu i se pare justificată comasarea Ministerului Economiei cu cel al Finanţelor, considerînd că este vorba despre un minister mamut, care reuneşte cel mai mare consumator de la buget cu, practic, colectorul taxelor la buget.

Indisciplinaţii vor fi excluşi din PSD

Social-democraţii care vor provoca prejudicii imaginii partidului mai ales prin declaraţii critice vor fi excluşi din PSD. Decizia a fost adoptată în unanimitate de Comitetul Executiv Naţional al PSD, la propunerea primarului Iaşiului, Gheorghe Nichita. Geoană a declarat că deciziile de excludere vor fi luate în conformitate cu statutul PSD şi vor viza în principal actele de indisciplină, fără a preciza însă exact care vor fi acestea. Tot vineri, dar la Mangalia, s-a desfăşurat Biroul politic al Partidului Conservator (PC). Preşedintele PC, Daniela Popa, a afirmat că PSD împreună cu PC poate cîştiga alegerile parlamentare din toamnă, astfel încît să poată forma viitorul Guvern. Liderul conservatorilor a precizat că împreună cu PSD va întocmi o ofertă guvernamentală viabilă, care să redreseze situaţia actuală. „Pe structura programului de guvernare al PSD vom veni şi noi cu o serie de idei social liberale astfel încît să oferim cetăţenilor pentru alegerile din toamnă o ofertă concretă“, a afirmat Daniela Popa.