„Chefu\'” lui Sitaru, marele câştigător la Uppsala

Scurtmetrajul „Chefu\'”, de Adrian Sitaru, a primit Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Film de la Uppsala, Suedia, care s-a desfăşurat între 22 şi 28 octombrie. „Marele Premiu al festivalului este acordat unui film care are un ritm perfect al dialogului, cu un crescendo irezistibil, a cărui acţiune se petrece într-un apartament. Este o dramă cotidiană despre consecinţele unei petreceri, spusă cu mult dinamism şi umor”, se arată în motivaţia juriului.

În „Chefu\'”, Neli, în vârstă de 55 de ani, este plecată la Bucureşti. Fiul ei, Dan, în vârstă de 17 ani, rămâne singur acasă. La întoarcere, vecinele din bloc se grăbesc să-i ureze bun venit şi să-i povestească până în cele mai mici detalii aspecte picante ale chefului organizat de Dan în lipsa ei.

Regizor, producător, scenarist şi actor, Adrian Sitaru are un palmares bogat. Scurtmetrajul său „Valuri” a câştigat premiul Leopardul de Aur, în secţiunea Leopards of Tomorrow, la cea de-a 60-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Locarno, în vara lui 2007. Lungmetrajul său de debut, „Pescuit sportiv”, a primit două distincţii la Festivalul de Film de la Salonic 2008, premiul juriului la cea de-a doua ediţie a Festivalului de Film Estoril, în 2008, dar şi Marele Premiu al secţiunii New Voices la Festivalul Internaţional de Film de la Palm Springs. De asemenea, „Din dragoste cu cele mai bune intenţii” a fost distins, anul trecut, cu premiile pentru regie şi pentru cel mai bun actor în rol principal, la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno.