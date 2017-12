Chelsea ia în considerare un împrumut al lui Şevcenko la AC Milan

Cotidianul "The Sun" a scris, miercuri, că oficialii clubului Chelsea Londra iau în considerare posibilitatea de a-l împrumuta pe ucraineanul Andrei Şevcenko la fosta sa formaţie AC Milan, în perioada de transferuri din luna ianuarie. "The Sun" subliniază însă că Şevcenko va putea fi împrumutat doar dacă în locul lui va fi adus un alt atacant. "Managerul Jose Mourinho şi-a pierdut răbdarea cu Şevcenko, în vîrstă de 30 de ani, care a marcat doar trei goluri de la venirea în Anglia. Oficialii de la AC Milan au anunţat că îl aşteaptă pe Şeva înapoi cu braţele deschise. Clubul italian ar fi de asemenea pregătit să plătească salariul pentru şase luni de împrumut", scrie "The Sun". Însă, potrivit publicaţiei engleze, patronul grupării Chelsea Londra, speră ca Şevcenko să revină după acest împrumut şi să-şi demonstreze calităţile în sezonul viitor. Presa engleză a anunţat deja că atacantul Valenciei, David Villa, este dorit de Mourinho pentru a-l înlocui pe Şevcenko. Preşedintele clubului Valencia, Juan Soler, a subliniat însă că nu intenţionează să-l vîndă pe Villa. "Dacă vreun club este interesat de Villa, noi vom sta la negocieri şi vom negocia clauza de reziliere, în prezent de 150 de milioane de euro", a afirmat Soler.