Chimpex conduce în Liga a 2-a a CN de minifotbal, faza județeană

Partidele din cadrul fazei judeţene a Campionatului Național de Minifotbal, sezonul 2016-2017, continuă pe terenul Bazei Sportive „Atletic Club” din Constanța.

În Liga 1, primul loc este ocupat în continuare de echipa Inter Palas, cu zece victorii şi două remiză, având şi cele mai multe goluri marcate, 77. Pe poziția secundă a urcat Trocadero, formația care are cea mai bună apărare, 26 de goluri primite, iar Macu Roșu se află pe locul al treilea. Ultima clasată, Dino’Star92, are cel mai slab atac, 21 de goluri înscrise, dar și cea mai slabă defensivă, 97 de goluri încasate.

Clasament Liga 1: 1. Inter Palas 32p, 12 jocuri (golaveraj: 77-28), 2. Trocadero 25p, 12j (53-26), 3. Macu Roşu 24p, 12j (46-29), 4. UDTTMR Valea Dacilor 22p, 12j (52-37), 5. Auto Garage 21p, 10j (49-40), 6. Triumf 19p, 11j (52-31), 7. GSM Service 19p, 12j (47-42), 8. VDT Construct 19p, 11j (42-42), 9. Arsenal Inel II 18p, 10j (48-33), 10. Aroa Beach Mamaia 17p, 12j (50-61), 11. Soveja 16p, 11j (49-52), 12. Rorom Expert 15p, 12j (48-46), 13. Top Sport 15p, 11j (55-60), 14. Sporting Constanţa 15p, 11j (55-69), 15. FC Făgetului 13p, 12j (55-54), 16. Epirotiki Team 12p, 12j (62-68), 17. Sian Image 11p, 11j (33-41), 18. United Stars 12p, 12j (45-57), 19. AS Wolf 2015 7p, 12j (23-49), 20. Dino’Star92 4p, 12j (21-97).

În Liga a 2-a, după unsprezece etape din tur, Chimpex se menține pe prima poziție, cu zece victorii şi o singură înfrângere, secondată de Vertiroll Internațional, formație care are cel mai bun atac, 54 de goluri înscrise. Pe locul al treilea este Phoenix, iar Top Fluid, ocupanta poziției a patra, are cea mai bună defensivă, 23 de goluri încasate. Cel mai slab atac, 22 goluri mare, îl are formația All Stars Team, iar cea mai slabă apărare, cu 65 de goluri primite, echipa Real Team.

Clasament Liga a 2-a: 1. Chimpex 30p, 11j (53-24), 2. Vertiroll Internaţional 25p, 11j (54-30), 3. Phoenix 24p, 11j (34-35), 4. Top Fluid 23p, 10j (36-23), 5. FC Alera Sport 21p, 10j (47-29), 6. UMC 21p, 10j (39-28), 7. Arka 20p, 11j (50-40), 8. Sea Protect Group 18p, 11j (50-43), 9. CERT Construct 17p, 10j (36-27), 10. Alfa Team 16p, 11j (43-42), 11. Meca 14p, 10j (47-35), 12. Store 12p, 10j (34-37), 13. Youngs Team 11p, 11j (45-50), 14. Cosaşii 11p, 10j (42-60), 15. Red Team 10p, 11j (35-52), 16. All Stars Team 9p, 11j (22-48), 17. GTI Team 8p, 10j (30-39), 18. Real Team 7p, 11j (42-65), 19. FC Ovidiu 5p, 11j (36-52), 20. Pompierul 5p, 11j (34-50).