Chiru vrea un singur candidat de dreapta la Primăria Constanța

06:52:40 / 17 Mai 2016

CEI TREI MUSCHETARI

Constanta nu va avea niciodata un primar liberal dintr-un singur motiv : nu exista liberali . Au disparut in momentul in care au intrat in USL . Chiar si inainte de acest incestuos act politic , doar firma era liberala .Exist doar un partid unic , PSD , partidul care imparte afacerile si favorurile celorlalte formatiuni si grupari politicianiste in functie de atasamentul acestora fata de acesta . Atragem atentia dlui Chiru ca sta prost nu doar cu situatia sa juridica ci si cu limba romana : nu se spune nivele ci niveluri . Oricum , existenta celor trei ,ne duce cu gandul la cei trei eroi din fabula , racul , broasca si o stiuca . In timp ce se zbat sa care sacul in apa ( primarie ) si se cearta intre ei , candidatul pesedist lucreaza de zor , dupa cum se vede in Tomis 3 si in alte zone ale orasului . Sunt si alegerile bune la ceva .