Chris Brown, pus sub acuzaţie pentru că ar fi ameninţat-o cu moartea pe Rihanna

Starul R&B a fost arestat şi pus sub acuzaţie pentru ameninţări cu moartea, după ce, duminică noapte, a atacat o femeie a cărei identitate nu a fost făcută publică, dar despre care presa americană scrie că ar fi iubita acestuia, cîntăreaţa Rihanna. Potrivit Codului Penal californian, ameninţările cu moartea se pedepsesc cu închisoarea. Poliţia din Los Angeles nu a confirmat numele victimei, dar atît Chris Brown, cît şi Rihanna au lipsit de la gala premiilor Grammy, care a avut loc duminică seară. Mai multe publicaţii americane indică faptul că Rihanna este acea femeie care a depus plîngere la poliţie.

Chris Brown, în vîrstă de 19 ani, urma să interpreteze piesa sa ”Forever” la gala Grammy, în timp ce Rihanna urma să cînte hitul său ”Disturbia”. Rihanna fusese nominalizată la trei categorii de premii, iar Brown, la două categorii. În timp ce gala era în plină desfăşurare, în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 3.00 GMT., Chris Brown s-a predat singur la poliţie. Ulterior a fost pus sub acuzaţie pentru ameninţări cu moartea şi eliberat contra unei cauţiuni de 50.000 de dolari, potrivit poliţiei din Los Angeles. Chris Brown a fost anchetat sub suspiciunea de violenţă domestică. Este posibil ca ulterior să fie pus sub acuzaţie şi pentru alte infracţiuni, a indicat poliţia. Rihanna şi-a anulat recitalul de la gala premiilor Grammy la puţin timp după ce evenimentul începuse, a indicat organizatorul, National Academy of Recording Arts and Sciences. În locul său, legenda muzicii soul Al Green a interpretat o piesă alături de Justin Timberlake. Reprezentanţii Grammy nu au făcut nicio menţiune despre reprezentaţia pe care trebuia să o susţină Chris Brown, însă acesta nu a apărut pe scenă aşa cum fusese programat. Poliţia a indicat faptul că Brown s-a certat cu femeia în timp ce se afla într-o maşină parcată în Hancock Park, în noaptea de sîmbătă spre duminică, în jurul orei locale 12.30. ”Ulterior, Brown şi femeia au ieşit, iar cearta s-a intensificat. Femeia a fost rănită şi l-a identificat pe Brown ca fiind atacatorul ei”, a precizat poliţia. La locul incidentului, poliţia a găsit-o pe femeia atacată, dar Brown părăsise deja scena.

Chris Brown, care a debutat în topurile Billboard la vîrsta de 16 ani, cu hitul ”Run It” şi a vîndut 2 milioane de copii ale albumului său de debut ce îi poartă numele, a mai lansat un album de succes în 2007, ”Exclusive”. Rihanna, originară din Barbados, şi-a lansat albumul de debut în 2005, iar anul următor s-a situat pe prima poziţie în topuri, cu hitul ”SOS”. Au urmat alte trei hituri clasate pe prima poziţie în topurile de specialitate, ”Umbrella”, ”Take a Bow” şi ”Disturbia”. A cîştigat un premiu Grammy în 2007, pentru ”Umbrella”, o colaborare cu starul rap Jay-Z.