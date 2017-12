Christoph Daum nu se gândește la demisie

Victoria Poloniei din partida cu România, scor 3-1 (Lewandowski 29-pen., 57, 62 / B. Stancu 77), din grupa E a preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal din Rusia, a îndepărtat și mai mult naționala noastră de o prezență la turneul final din 2018. Meciul de sâmbătă, de la Varșovia, a fost unul în care evoluția tricolorilor a fost una slabă, polonezii trecând în defensivă în ultimul sfert de oră, mulțumiți de victoria asigurată după tripla lui Robert Lewandowski. Întrebat dacă are de gând să îşi dea demisia, selecţionerul Christoph Daum Daum a răspuns: „De ce? Sunt întrebat asta de săptămâni, nu ştiu de ce mă întrebaţi! Trebuie să lucrăm la o nouă generaţie, să investim în tineri şi să rămânem uniţi şi în situaţii dificile. Lumea din Bucureşti mă opreşte pe stradă şi îmi spune să rămân pentru că e nevoie de mine”.

Dacă privim clasamentul grupei, în care șansele de calificare sunt de domeniul fantasticului, România urmând să înfrunte, în deplasare, Muntenegru și Danemarca, ne întrebăm ce se mai poate întâmpla pentru a se schimba ceva în fotbalul românesc, deocamdată președintele FRF, Răzvan Burleanu, evitând declarațiile după încă o înfrângere rușinoasă a naționalei.

Clasament grupa E: 1. Polonia 16p (golaveraj: 15-7), 2. Muntenegru 10p (14-7), 3. Danemarca 10p (10-6), 4. ROMÂNIA 6p (7-7), 5. Armenia 6p (7-14), 6. Kazakstan 2p (4-16).

Jucătorii români s-au declarat dezamăgiți de jocul prestat la Varșovia, fiind conștienți că șansele de calificare la turneul final sunt foarte, foarte mici.

„Sperăm până la capăt, dar la cum am jucat astăzi (n.r. - sâmbătă) e greu. S-a văzut că Polonia este echipa mai bună. Am încercat să jucăm pe contraatac, nu ne-a ieşit. Mergem mai departe. Ni s-a cerut să încercăm contraatacul, deoarece ei sunt o echipă reactivă. Dar nu ne-a ieşit absolut nimic. După ce am schimbat sistemul şi am trecut la patru fundaşi am jucat mult mai bine, am avut ocazii. Nu sunt eu în măsură să comentez tactica”, a spus fundașul Cristi Săpunaru, la finalul partidei, la TVR.

„E dificil să-mi dau cu părerea acum, nu pot să spun nimic despre antrenor... Cred că dânsul a venit cu o viziune nouă, cu un alt mod de a gândi şi încearcă să ne implementeze şi nouă modul lui de a gândi. Cred că e dificil să aibă rezultate aşa repede. Cred că trebuie să se facă o analiză foarte bună şi să se găsească soluţii pentru redresarea fotbalului românesc. Trebuie să încercăm să jucăm fiecare meci, să progresăm şi să facem maximum de puncte în meciurile rămase”, consideră căpitanul tricolorilor în întâlnirea de la Varșovia, Vlad Chiricheș.

„Ne aşteptam la un rezultat mai bun, aşa că e normal să fim dezamăgiţi. Am primit trei goluri din faze fixe şi ne-am trezit prea târziu. După un asemenea meci trebuie să ne analizăm situaţia şi să vedem câte puncte mai avem nevoie pentru locul doi. Nu spun că e imposibil, dar e foarte dificil”, a declarat Christoph Daum după meci.

Marți, 13 iunie, de la ora 21.00 (în direct la Pro TV), la Cluj-Napoca, România va întâlni Chile, într-un meci amical.

