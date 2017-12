Cinci „Oameni ai Timpului“ trăiesc la Constanța! Votați-i până pe 5 decembrie!

Pe 15 octombrie s-a încheiat perioada în care au putut fi făcute din partea publicului propuneri pe platforma oameniitimpului.ro, membrii juriului național nominalizând, din cele 600 de propuneri, cinci nume pentru fiecare dintre cele 10 categorii. Printre cele 50 de nume și proiecte care au intrat în competiția finală pentru cele 10 trofee, la categoriile Literatură, Arte, Educație și cercetare, Societate civilă, Diplomație publică, Memorie și istorie, Jurnalism, Tinere valori, Sănătate și Antreprenoriat, se află și numele a cinci constănțeni. Este vorba despre Elif Memet, Alina Vasea, Metin Omer, Ionuț Poinăreanu și Oana Stan. Finaliștii vor putea fi susținuți prin vot online, în perioada 10 noiembrie - 5 decembrie. Juriul Național se va întruni la Iași pe 16 decembrie, pentru a-i desemna pe cei 10 câștigători ai trofeelor „Oamenii Timpului”. Aceștia vor fi premiați pe 17 decembrie, la Iași, în cadrul Galei „Oamenii Timpului”, care se va desfășura în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” și va fi transmisă în direct de Realitatea TV.

ELIF MEMET, NOMINALIZATĂ LA DOUĂ CATEGORII

Tânăra Elif Memet, absolventă a Liceului Internațional de Informatică din Constanța (șefă de promoție) și studentă bursieră în anul I la Universitatea Columbia, a fost nominalizată la două categorii: „Tinere valori” și „Educaţie și cercetare”, pentru oportunitatea unică de a-l avea coordonator al cercetării sale pe tema inegalității sociale pe însuși laureatul Premiului Nobel pentru economie, Joseph Stiglitz (2001), care nu coordonează decât lucrări de master și doctorat.

La categoria „Memorie și istorie”, printre cei cinci nominalizați se află și constănțeanul Metin Omer, pentru implicarea în derularea unor proiecte importante pentru păstrarea și promovarea valorilor identitare ale comunității tătare.

Alina Vasea de la Asociația „Dăruiește Aripi” din Constanța a fost nominalizată la categoria „Societate civilă” datorită proiectului „Dăruiește primul zâmbet”, care a vizat scăderea ratei mortalității infantile neonatale prin reconstrucția și modernizarea Secției de Terapie Intensivă Nou-Născuți și a Compartimentului de Prematuri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.

Pentru categoria „Sănătate”, printre nominalizați se numără și Ionuț Poinăreanu (Constanța), datorită implicării în creșterea calității actului medical în România prin dezvoltarea unui model de investigare a tumorilor maligne prin intermediul unor tehnici moderne de diagnosticare.

Printre cei nominalizați la categoria „Antreprenoriat” se numără și Oana Stan, pentru dezvoltarea afacerii de valorificare a resurselor minerale din lacul Techirghiol prin produse cosmetice și antireumatice.

„PARCURGÂND NOMINALIZĂRILE, VEȚI DESCOPERI REPREZENTATĂ ÎNTREAGA ROMÂNIE”

„Nominalizările de anul acesta oglindesc perfect extinderea la nivel național a Campaniei Oamenii Timpului”, a apreciat președintele juriului național, prof. univ. dr. Daniel Şandru. „Când, în 2013, am alcătuit primul juriu național, ne-am gândit la misiunea de a încerca pe viitor să identificăm valorile și proiectele din toate comunitățile românești, iar faptul că am ajuns la acest moment ne arată că am procedat corect, dezbrăcând de orice urmă de provincialism Campania „Oamenii Timpului”. Parcurgând nominalizările, veți descoperi reprezentată întreaga Românie, în toată diversitatea acesteia. Cei 10 câștigători vor fi aleși, de juriul pe care am onoarea să îl prezidez, exclusiv pe baza realizărilor acestora din anul inclus în monitorizare, nu vom avea o competiție între regiuni și nici nu trebuie privită în acest fel. Îi felicităm pe toți cei care au ajuns în postura de a fi nominalizați, aceștia fiind selectați în urma unor proceduri riguroase ale redacției revistei de cultură contemporană „Timpul” și, mai apoi, în urma deciziei membrilor juriului fiecărei categorii în parte. Nu în ultimul rând, mulțumim publicului platformei noastre online, care și anul acesta a răspuns provocării și a transmis foarte multe propuneri”, a subliniat prof. univ. dr. Daniel Şandru.

JURIUL NAȚIONAL

Juriul național al Campaniei „Oamenii Timpului”, ajunsă la cea de-a treia ediție, este format din: scriitorul conf. univ. dr. Radu Vancu (Literatură), jurnalistul și muzicologul Cătălin Sava (Arte), academicianul prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Educație și Cercetare), pianista Raluca Știrbăț, președinte al Societății Internaționale „George Enescu” din Viena, inițiator al salvării Casei lui George Enescu de la Mihăileni (Societate civilă), președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, prof. univ. dr. Constantin Chiriac (Diplomație publică), cercetătorul științific din cadrul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, dr. Mioara Anton (Memorie și Istorie), jurnalistul francez de origine română Nicolas Don (Jurnalism), președintele de onoare al Societății Române de Neurochirurgie și membru titular al Academiei de Științe Medicale din România, prof. univ. dr. Alexandru-Vlad Ciurea (Sănătate), managerul interimar al Operei Naționale Române București, Beatrice Rancea (Tinere valori), și omul de afaceri Bogdan Pițigoi (Antreprenoriat). Președintele juriului național al Campaniei „Oamenii Timpului” este Daniel Şandru, director onorific al revistei de cultură contemporană „Timpul”, secretar de stat și coordonator al Departamentului Centenar, Cancelaria Primului-Ministru.

