O alimentaţie sănătoasă şi echilibrată este importantă atât pentru menţinerea şi întărirea sistemului imunitar dar şi pentru a preveni surplusul ponderal. Şeful Serviciului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Loti Popescu, a declarat că, în alcătuirea dietei pentru sezonul rece, trebuie să ţinem seama de vârstă, activitatea desfăşurată, şi de cât de mult timp petrecem în aer liber. “Dacă este vorba despre o persoană sedentară şi care îşi petrece majoritatea timpului în medii încălzite, atunci este de dorit să îşi menţină, pe cât e posibil, dieta de vară: alimente uşoare, multe legume şi fructe. În caz contrar, kilogramele în plus se vor acumula”, explică medicul. Lucrurile stau cu totul altfel în cazul persoanelor obligate să stea mai multe ore la temperaturi negative. În asemenea cazuri, dieta trebuie să fie mai bogată din punct de vedere caloric. Pe durata sezonului rece, putem profita de portocale, mandarine, grepfruit, clementine, kiwi, mere, banane ce sunt bogate în vitamina C şi bioflavonoide, de legume precum morcovi, praz, cartofi, varză, conopidă atât sub formă proaspată dar şi congelate sau sub forma de murături. Se recomandă să asigurăm organismului cel puţin cinci porţii de fructe şi legume zilnic. De asemenea, se recomandă consumarea a cât mai multor supe calde, care sunt nutritive şi nu îngraşă. Şi aportul de proteine de calitate superioară este important, deoarece ele cresc imunitatea prin intermediul anticorpilor. Iarna se poate consuma un ou la două zile, ştiut fiind că proteina din albuşul de ou este asimilată în totalitate. Proteinele nu furnizează multe calorii, însă ajută la menţinerea echilibrului masei musculare, care generează căldura necesară în efortul de adaptare la condiţiile de frig. Nu trebuie uitat execiţiul fizic care este o componentă de bază a unui stil de viaţă sănătos. Pentru menţinerea unui tonus bun, a unei stări fizice şi mentale bune, zilnic trebuie făcut, măcar, minimum un set de exerciţii de înviorare sau/şi 30 minute de mişcare.