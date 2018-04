Cine cumpără becuri în cuplu şi ce sumă alocaţi pentru ele? V-aţi gândit?

Potrivit unui studiu recent, peste 55% dintre români cumpără becuri cu tehnologie LED, 17% preferă becurile CFL (economice), iar 16% aleg becurile incandescente. Studiul a fost realizat de compania ELBI Electric & Lighting. Din sondaj mai reiese că românii își aleg becurile în funcție de puterea sursei de iluminat, durata de viață, preț, flux luminos (lumeni), marcă, temperatură de culoare și index de redare a culorii (CRI).

Peste 44% dintre români alocă în medie pentru cumpărarea unui bec între 10 și 20 de lei, 10% nu sunt dispuși să dea mai mult de 10 lei, 27% cheltuie între 20 și 30 de lei, și doar 18% sunt dispuși să aloce mai mult de 30 de lei pentru achiziționarea unei surse luminoase.

RECICLAŢI BECURILE? Când vine vorba de reciclarea becurilor arse, aproape jumătate dintre ei spun că duc sursele de iluminat la un centru special de colectare a deșeurilor electrice.

PREFERAŢI LUSTRELE SAU APLICELE? După importanța pe care o oferă românii corpurilor de iluminat, lustrele sunt pe primul loc în topul preferințelor cu 19%, urmate de plafoniere și aplice cu câte 16 procente fiecare, veioze (14%), pendule și lampadare (12% fiecare) și spoturi (11%).

Cumpăratul becurilor este o treabă de bărbat

Peste 40% dintre respondenți spun că aleg să cumpere personal becurile, în timp ce 20% dintre ei preferă să lase achiziția surselor de iluminat în grija partenerului de cuplu. Aproape 34% dintre români cumpără sursele de iluminat împreună cu soția/soțul, iar pentru 3% dintre ei achiziția surselor este făcută de către părinți. Se observă o diferență între femei și bărbați atunci când sunt întrebați cine se ocupă de achiziționarea surselor de iluminat. Pentru 37% dintre femeile intervievate, cumpărarea becurilor este o activitate de cuplu, pe când 70% dintre bărbați au răspuns că aleg singuri sursele de iluminat necesare casei.

Potrivit studiului, peste 65% dintre români își cumpără sursele de iluminat din magazine de specialitate, doar 17% din hypermarketuri, urmate de supermarketuri (10%), magazine mixte (4%), magazine online (3%) și aproape 1% din piață sau de la distribuitori.

La ce interval vă înlocuiţi becurile

Peste 70% dintre respondenți spun că înlocuiesc un bec într-un interval de un an, 23% schimbă sursele de iluminat la 1-3 ani, iar 6% le schimbă după 3 sau mai mulți ani. ”Există în piață o creștere a cererii de produse eco-friendly care sunt mai eficiente din punct de vedere al consumului de energie electrică. De exemplu, LED-urile consumă cu până la 80% mai puțin curent electric față de becurile incandescente. Nu doar companiile sunt interesate să economisească energie, ci și oamenii care au început să se documenteze din ce în ce mai mult în acest domeniu. Anul trecut, ELBI a înregistrat o creștere a vânzărilor din surse de iluminat de tip LED și a corpurilor tehnice de iluminat cu tehnologie LED integrată, care au depăşit vânzările celor convenţionale. Această creștere se datorează faptului că am reușit să oferim un preț foarte bun, comparabil cu cel al surselor convenționale, pe toate palierele de calitate. Am ales să investim în construcția brandurilor proprii și să dezvoltăm continuu soluții și produse inovatoare cu un grad crescut de accesibilitate pentru clienții noștri. Provocarea în domeniul nostru pe segmentul premium este legată de preț versus caracteristici tehnice (durata de viață, calitatea luminii, eficiența energetică), iar pe segmentul economy ne luptăm cu produsele care, deși afișează caracteristicile produsului, în realitate acestea nu corespund cu eticheta”, a declarat Dan Ovedenie, directorul de achiziții al ELBI Electric & Lighting.

Pentru a se documenta înainte de a cumpăra becuri pentru casă, românii folosesc website-urile producătorilor și importatorilor de produse electrice, electricienii, citesc materialele promoționale din magazine, dar și paginile de social media ale brandurilor producătoare/importatoare. În alegerea becurilor, importante sunt și presa, articolele online, prietenii sau vânzătorii din magazine.

Studiul a fost derulat în perioada 15 martie – 15 aprilie 2018, în mediul online, iar interpretarea a fost realizată în baza chestionarului completat integral de către 400 de persoane, cu vârste cuprinse între 19 - 79 de ani, din toate regiunile țării.