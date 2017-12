Cine este AEC și ce urmărește?

01:18:21 / 05 Februarie 2015

Ce am observat

Am observat in articolul dvs. un lucru interesant, si anume ca fiecare atat asupra acestei asociatii de elevi vine numai din partea unor membri de partid, mai exact PSD. Acest lucru ne duce cu gandul ca ei sunt condusi din spate de alt partid. Insa norocul meu este ca il cunosc pe unul dintre liderii acesteia, si pot afirma cu tarie ca nu ii place politica, ca uraste politicienii si vrea sa fie independent. Il cunosc de cand e mic si vorbim des. In concluzie, PSD-ului nu ii place de aceasta asociatie de elevi, pentru ca ei reprezinta societatea civila fara dubii