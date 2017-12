Cine încearcă discreditarea Universității Ovidius? Citiți aici un potențial răspuns

14:19:29 / 13 Octombrie 2015

cine incearca discreditarea UOC? insusi Rectorul care vrea un nou mandat

Sunt scarbit, in asemenea momente, sa ma recomand ca fiind cadru didactic al UOC. Pentru ca, in ultimii ani, universitatea asta a decazut intr-un mod absolut alarmant, din cauza unor incompetenti aflati in functii de maxima raspundere. Si ma refer aici la actuala conducere a Universitatii, care a incercat in permanenta, in ultimii ani, sa loveasca in cei care, desi i-au ales, nu le mai serveau intereselor meschine. Si totul a culminat cu acest inceput de an universitar. La doua saptamani dupa inceperea anului, Rectorul nu a semnat inca planuri de invatamant si state de functii cu norme didactice, ba chiar a impus, in mod ilegal, prin prorectorii sai, modificari abuzive ale statelor de functii, dupa data de 1 octombrie, desi documentele fusesera elaborare de Facultati in termenul legal. Sub motivul unor presupuse probleme financiare si al acreditarii institutionale care urmeaza, Rectorul si-a permis sa impuna in mod abuziv solutii ilegale la unele probleme inexistente, dar pe care el le-a ridicat la rang de maxima importanta. Cine are de suferit? Exact cadrele didactice care isi fac treaba, exact acei oameni care lucreaza si au lucrat mereu eficient, exact aceia care nu se implica in luptele si ilegalitatile de la varf, dar care sunt obligati sa le accepte ca norme generale de conduita. E umilitor si, mai mult, impune un climat de teroare, pentru ca multi suntem cei care ne temem pentru slujbele noastre. Nu de alta, dar nu mai e mult si daca nu vom mai suporta, doar Corpul de Control al Ministerului sau DNA-ul ne mai pot salva. Si, in cazul asta, nu stim daca va mai ramane in picioare o universitate in care sa continuam sa lucram. Si de fapt asta e cel mai trist...ca Rugina si echipa lui distrug si vor darama din temelii o universitate. Lui nu-i pasa, ca e in prag de pensie, insa noi ceilalti...ce vom face cand Rugina isi va indeplini planul de a desfiinta universitatea? Putem sa stam pe margine si sa-l lasam sa-si puna in aplicare planul? Eu sper ca nu...sper ca toti colegii universitari isi doresc sa continue sa profeseze in UOC...si, deci, sa aiba o universitate condusa de oameni competenti, lucru care exclude in mod clar intreaga echipa actuala de conducere. Va rog, stimati colegi, universitari din UOC, haideti sa nu-i lasam sa ne distruga Universitatea...