Cine nu va fi afectat de coplata serviciilor medicale?

Aprox. 9,4 milioane de români nu vor fi afectaţi de coplata serviciilor medicale, care ar urma să fie introdusă de la 1 iulie, a declarat, ieri, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii (MS), dr. Cristian Irimie, la dezbaterea organizată de MS pe marginea proiectului de act normativ. Categoria celor care nu vor plăti în plus la medic sau la spital include bolnavii cronici, pacienţii cu urgenţe medicale sau chirurgicale, pensionarii cu venituri sub 700 de lei pe lună, şomerii, gravidele (inclusiv la naştere), persoanele persecutate politic înainte de 1990, persoanele fără venituri, copiii şi tinerii care sunt încă la şcoală (chiar dacă depăşesc vârsta de 18 ani) şi studenţii până în 26 de ani. Contribuţia personală a cetăţenilor, ca urmare a introducerii sistemului de coplată, va fi de cel mult 600 de lei pe an, sumă care ar putea fi deductibilă fiscal pentru persoanele juridice, din impozitul plătit pentru angajat, potrivit lui Irimie. Secretarul de stat din MS a mai explicat că pacientul va trebui să păstreze tichetele de sănătate pe care la va primi după ce achită un serviciu medical, urmând să le ducă la Casa de Asigurări de Sănătate şi să primească o hârtie în baza căreia, la atingerea sumei de 600 de lei, va fi scutit apoi de orice plată.

REPREZENTANŢII ORGANIZAŢIILOR DE PACIENŢI AU SUGERAT CĂ PROCEDURA RISCĂ SĂ DUCĂ LA COZI ŞI SĂ SPOREASCĂ BIROCRAŢIA

Prezenţi şi ei la dezbatere, unii medici au solicitat definirea clară a urgenţelor ce ar urma să fie exceptate de la coplată, precum şi stabilirea celor care decid dacă un anumit caz se încadrează sau nu în această categorie. Coplata va reprezenta contribuţia personală la plata serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor, în momentul utilizării efective a acestora. Mecanismul de coplată va aduce, potrivit reprezentanţilor ministerului, beneficii printre care creşterea accesului la asistenţa medicală la nivelul adecvat, creşterea eficienţei la nivelul sistemului de sănătate, monitorizarea şi transparenţa cheltuielilor, opţiuni pentru reducerea efortului financiar al contribuabilului şi venituri suplimentare pentru unităţile medicale.

SISTEMUL DE COPLATĂ SE VA APLICA ÎN MEDICINA PRIMARĂ, LA MEDICUL DE FAMILIE, LA MEDICUL SPECIALIST ŞI ÎN SPITALE, ÎNSĂ NU ŞI PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENŢĂ

Pentru contribuţia personală a serviciului medical, pacientului i se va elibera un document numit tichet moderator pentru sănătate, prin care se face dovada realizării actului medical şi a plăţii acestuia. Coplata pentru consultaţiile medicului de familie aferente serviciilor care nu sunt incluse în capitaţie sau care sunt plătite separat va fi cinci lei, iar pentru o zi de spitalizare, de 10 lei. Pentru analizele de laborator, coplata va fi de un leu pentru fiecare test efectuat. “La stabilirea preţurilor pentru tichetele de sănătate au fost luate în considerare valori din ţări care au avut un parcurs similar României şi care au introdus mecanisme de plată suplimentară a serviciilor medicale, ca de exemplu Estonia, Croaţia. De asemenea, în definirea sistemului a fost urmat exemplul unor ţări din Europa de Vest care au o experienţă consistentă în gestionarea contribuţiilor suplimentare”, subliniază reprezentanţii MS.