Cms. Claudiu Bucur, acuzat de complicele lui

Procesul fostului angajat al Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Constanţa, cms. Claudiu Bucur, acuzat de luare de mită, a continuat, ieri, cu audierea complicelui său, Dănuţ Mitiş. Acesta din urmă a declarat în faţa completului de judecată cum a intermediat “afacerea şpaga” dintre Bucur şi denunţătorul Alexandru Ion. „Îl ştiu pe Alexandru Ion de şapte-opt ani. Este patronul unei firme de transport din Galaţi. Pe Claudiu Bucur îl cunoşteam mai demult şi ştiam că este poliţist la Poliţia Port Constanţa. Am fost contactat de Alexandru Ion la începutul lunii octombrie a anului trecut şi m-a întrebat dacă ştiu pe cineva la Port pentru că avea o problemă cu Poliţia Transporturi. Mi-a spus că firma sa era cercetată într-un dosar penal din cauza unui şofer şi banii societăţii erau blocaţi în bancă. I-am comunicat că nu ştiu pe nimeni, dar o să mă interesez. Am consultat agenda personală şi am dat peste numărul cms. Claudiu Bucur, pe care l-am sunat. Bucur mi-a zis că se interesează despre ce este vorba şi o să încerce să îl ajute pe Alexandru Ion!”, a declarat Dănuţ Mitiş. Apoi a continuat povestea susţinînd că le-a făcut cunoştinţă celor doi, Ion şi Bucur, iar întîlnirea a avut loc la un restaurant. „Eu m-am uitat la televizor, în vreme ce ei au vorbit despre nişte role de tablă, iar Ion i-a zis lui Bucur ca dosarul lui penal să fie soluţionat cît mai repede posibil pentru că este în criză financiară. Restul nu m-a interesat, în fond era treaba lor!”, a adăugat Mitiş. Bărbatul a mai spus că într-o discuţie telefonică avută cu Bucur, acesta i-ar fi comunicat că îl poate ajuta pe Alexandru Ion, dar că „acest ajutor îl costă 15.000 de euro”. Mitiş a transmis mesajul mai departe, iar după cîteva zile, denunţătorul l-a sunat şi i-a zis poliţistului că are 3.000 de euro pentru el. „Nu mă gîndeam că sînt chestii ilegale, am luat banii şi i-am dat poliţistului, a fost o chestie firească. A doua zi, Bucur m-a sunat şi mi-a spus să îi transmit lui Ion că ei au discutat un lucru şi el face altceva?” A urmat apoi o serie de convorbiri telefonice între cei trei, pe filiera Bucur-Mitiş-Ion şi invers, în care denunţătorul a promis că va da şi diferenţa de bani, dar cînd o să facă rost de ea. „Eu nu pot să ţin dosarul ăsta la infinit!”, ar fi zis Bucur în clipa în care a auzit că Ion nu poate da banii decît în tranşe. În ziua flagrantului, Mitiş susţine că a folosit ca pretext plecarea din localitate şi le-a spus celor doi să se întîlnească şi să îşi rezolve singuri problemele. „Bucur mi-a povestit că Ion este implicat într-un dosar penal şi că el ar putea să facă să nu mai fie!”, a încheiat declaraţia Dănuţ Mitiş. Instanţa a respins cererea de eliberare condiţionată sub control judiciar formulată de avocatul lui Claudiu Bucur şi a menţinut starea de arest preventiv a acestuia.

Flagrant la Hîrşova

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, în cursul lunii noiembrie 2008, Claudiu Bucur, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a pretins, prin intermediul lui Dănuţ Mitiş, o cunoştinţă comună a poliţistului şi a denunţătorului Ioan Alexandru, şi a primit, în mai multe tranşe, suma totală de 15.000 de euro. Banii i-au fost daţi de Ioan Alexandru, patronul unei firme din Galaţi, pentru ca Bucur să dea o soluţie favorabilă într-un dosar penal în care era cercetat un angajat al societăţii administrate de denunţător. Pe 1 decembrie anul trecut, poliţistul Bucur a fost prins în flagrant de ofiţerii şi procurorii anticorupţie, pe drumul care duce spre localitatea constănţeană Hîrşova, după ce a primit 11.000 euro şi 4.000 lei, bani ce reprezentau a doua tranşă din suma cerută. A doua zi, Bucur a fost arestat de Curtea de Apel Bucureşti, iar, cîteva zile mai tîrziu, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a respins recursul formulat împotriva măsurii arestării preventive. Ancheta DNA a scos la iveală faptul că Bucur ancheta sustragerea a două role de tablă navală, în valoare de 133.000 de lei, care plecaseră de la SC Mittal Galaţi spre Romtrans Agigea, dar au dispărut pe drum. Se pare că şoferul, Vasile Novac, a vîndut tabla în Galaţi, iar un şef de tură de la Romtrans, Iulian Florea, a semnat şi a pus ştampila pe documentul care atesta că marfa a ajuns la Agigea. Următorul termen de judecată va fi pe 16 februarie.