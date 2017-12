CNE, pregătită să facă faţă secetei

Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) se situa, ieri, sub 2.800 de metri cubi pe secundă, mult sub media multianuală pentru luna iulie, de 5.350 de metri cubi pe secundă, potrivit Institutului Naţional de Hidrologie. Prognoza specialiștilor nu este una fericită, deoarece nivelul Dunării urmează să ajungă sub cota de 2.600. Scăderea drastică a cotelor apelor Dunării a pus în alertă conducerea Societății Naționale Nuclearelectrica (SNN), cea care administrează cele două unități ale Centralei Nucleare Electrice (CNE) de la Cernavodă. Specialiștii din CNE spun că, deși nivelul fluviului este în continuă scădere, situația nu este alarmantă, așa cum a fost, spre exemplu, în 2003, când Unitatea 1 a CNE a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național. ”În 2003, nici Dunărea, nici porțiunea din Canalul Dunăre - Marea Neagră între Dunăre și ecluză nu erau decolmatate. Evident, atunci au fost probleme și ne-am făcut mari griji în ceea ce privește funcționarea Centralei. De atunci s-au luat măsuri drastice, iar decolmatările se fac periodic”, a afirmat directorul general al CNE, Ionel Bucur.

REZERVE DE APĂ O situație similară a fost și în 2011, când o nouă scădere drastică a nivelului Dunării ar fi putut duce la oprirea reactoarelor CNE. Asta în condiţiile în care, pe fondul reducerii nivelului fluviului, a scăzut și apa în bazinul de aspiraţie a apei de răcire necesară funcţionării Unităţilor 1 şi 2. Referitor la situația din prezent, directorul general al SNN, Daniela Lulache, spune că reactoarele CNE funcționează la parametri normali și în condiții de securitate nucleară, nefiind afectate de scăderea nivelului fluviului Dunărea. ”În cazul ipotetic în care Dunărea s-ar apropia de un nivel extrem de scăzut, potrivit procedurilor Centralei, se decide oprirea ordonată a celor două unități”, a spus Lulache. Ea a adăugat că, pentru situații extreme, CNE Cernavodă are prevăzute măsuri de asigurare a răcirii reactoarelor utilizând un sistem de pompare a apei din două puțuri de mare adâncime. În prezent, la CNE funcționează unitățile I și II, ce produc împreună circa 18% din consumul de energie electrică al țării. Planul inițial, datând de la începutul anilor '80, prevedea construcția a cinci unități. Unitatea I a fost terminată în 1996, iar Unitatea II a fost pornită în 6 mai 2007, conectată la sistemul energetic național pe 7 august și funcționează la parametri normali din luna septembrie 2007.