Cod Roșu de viscol în mai multe localități din județele Constanța, Tulcea, Brăila, Ialomița, Buzău și Călărași

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări Cod Roșu de viscol, pentru județele Constanța, Tulcea, Brăila, Ialomița, Buzău și Călărași.

Zona de litoral a județului Constanta, respectiv zona localităților: Constanța, Năvodari, Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Topraisar, 23 August, Agigea, Corbu, Limanu, Albești, Pecineaga, Istria, Săcele, Costinești, Mangalia.

Județul Tulcea: Delta Dunarii, respectiv zona localităților: Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina; Zona de litoral a județului Tulcea , respectiv zona localităților: Jurilovca, Sulina, C.A. Rosetti, Sfântu Gheorghe;

Potrivit ANM, până la ora 16:00, în judeţele menţionate se vor semanala viscol puternic cu rafale ale vântului de peste 95 -100 km/h, ninsoare abundentă, zăpadă viscolită, vizibilitate redusă spre zero.



Astfel, în judeţul Brăila se află sub Cod roşu localităţile: Ianca, Însurăţei, Şuţeşti, Ulmu, Movila Miresii, Dudeşti, Măxineni, Victoria, Traian, Cireşu, Mircea Vodă, Bărăganul, Zăvoaia, Galbenu, Jirlău, Salcia Tudor, Ciocile, Bordei Verde, Roşiori, Surdila-Găiseanca, Vişani, Gradiştea, Râmnicelu, Gemenele, Surdila-Greci, Scorţaru Nou, Racoviţă, Făurei;



În judeţul Ialomiţa sunt vizate localităţile: Slobozia, Ţăndărei, Amara, Griviţa, Scânteia, Munteni-Buzău, Căzăneşti, Săveni, Ciochina, Reviga, Perieţi, Mihail Kogălniceanu, Traian, Miloşeşti, Gheorghe Doja, Ograda, Gheorghe Lazăr, Cocora, Ciulniţa, Sudiţi, Andrăşeşti, Bucu, Movila, Balaciu, Platoneşti, Cosâmbeşti, Valea Ciorii, Mărculeşti, Albeşti, Colelia, Sărăţeni, Bueşti;



În Judeţul Buzău sub Cod roşu sunt localităţile: Pogoanele, Săgeata, Padina, Ruşeţu, Balta Albă, Luciu, C.a. Rosetti, Scutelnici, Cilibia, Vâlcelele, Largu, Robeasca, iar în judeţul Călăraşi localităţile: Dragalina, Dor Mărunt, Perişoru, Ştefan cel Mare, Dragoş Vodă.