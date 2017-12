Colțul troll-ului - Luare de ostatici, fără terorism

Nicio știre despre ilegalități comise în Franța nu poate fi postată fără a preciza de la început dacă are sau nu legătură cu atentatul de la Charlie Hebdo. Vineri, la 14,00 - ora României, oficiul poştal din Colombes - situat în apropiere de Paris - a fost scena unei noi luări de ostatici. De data asta însă, nu a fost vorba despre un act terorist, după cum arată autoritățile franceze, ci despre un infractor cinstit și neinspirat care a ales să iasă în acest mod din impasul situațional în care se afla. Spun că a fost neinspirat pentru că niciun om certat cu legea căruia nu i-au murit chiar toți neuronii nu s-ar apuca să ia ostatici, în apropierea Parisului, la doar o săptămână după întâmplările nefericite de la „Charlie Hebdo“. Pe de altă parte, sunt sigur că ați răsuflat ușurați când ați aflat că luarea de ostatici nu are legătură cu islamiștii radicali. La fel de sigur este și că persoanelor care s-au trezit cu un Kalașnikov în față și au petrecut câteva ore în compania nu tocmai plăcută a unui om agitat, care, pe lângă armă și muniția de război, mai are și câteva grenade, nu prea le pasă de ce confesiune sau religie este cel care are trăgaciul de partea lui. În momentele alea, probabil că mai importante sunt întrebările: De ce a trebuit să trimit chiar azi coletul ăsta? Nu era mai bine să refuz schimbul de tură? De ce nu mi s-a aprobat concediul ăla? șamd...